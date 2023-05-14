اتفاق مع سموتريتش يمنع سن قانون يضر بـ"كاكال"

مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي يتوصل إلى اتفاق مع وزير المالية، سموتريتش، ينص على تحويل 6 مليارات شيكل مقابل إلغاء تشريعات قانونية قد تلزم "كاكال" بدفع ضرائب مرتفعة.

توصل الصندوق القومي اليهودي ( "كيرن كييمت ليسرائيل" - "كاكال") إلى تسوية مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقضي بتحويل "كاكال" مبلغ يقدر بستة مليارات شيكل على مدار خمس سنوات لخزينة الدولة، مقابل امتناع سموتريتش عن الدفع بتشريع قانوني من شأنه فرض ضرائب على المنظمة الصهيونية.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأحد، بأن مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي وافق بالإجماع على هذه التسوية التي تسمح لـ"الدولة" باستخدام هذه الأموال لتمويل مشاريع مختلفة، مقابل إلغاء سموتريتش الإجراءات التي كان يعتزم اتخاذها ضد "كاكال".

وبحسب "كان 11"، فإن الاتفاق مع "كاكال" يأتي في ظل تحذير كبار المسؤولين في وزارة المالية من تجاوز الحكومة لإطار الميزانية المقررة. وكان المسؤولون في وزارة المالية يسعون إلى فرض ضريبة تصل إلى 30% على إجمالي إرادات "كاكال" خلال السنوات الماضية لدعم موازنة الدولة.

ووفقا لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إيرادات "كاكال" بلغت حوالي 20 مليار شيكل منذ عام 2015، وكان سموتريتش والمسؤولون في وزارته، يسعون إلى الحصول على 7 مليارات شيكل على مدار 5 سنوات، كضريبة تدفعها "كاكال" على إجمالي إيراداتها.

يذكر أن قانون الـ"كيرين كييمت" يُعطى الصندوق القومي اليهودي صلاحيات سلطة عامة، ويعطيها امتيازات ماليّة، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب لشراء الأراضي. علما بأن الأراضي التي يملكها الصندوق معرفة كأراضي ملك عام أو "أراضي دولة".