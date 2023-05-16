تراجع مهارات القراءة لدى طلاب صفوف الرابع في إسرائيل

معدل علامة الطلاب العرب في مهارات القراءة 454 نقطة، وتراجع بسبع نقاط عن علامة الاختبار السابق؛ والمعدل العام في إسرائيل تراجع من 530 إلى 510، ووصلت إسرائيل إلى المرتبة 30 بين 43 دولة

تراجعت مهارات القراءة لدى طلاب صفوف الرابع في المدارس العربية واليهودية في إسرائيل بشكل كبير، وفق ما أظهرت نتائج اختبار بيرلس (PIRLS) الدولي الذي أجري في إسرائيل، في العام 2021، ونشرت نتائجه اليوم، الثلاثاء، وذلك قياسا بنتائج العام 2016.

وتشير نتائج الاختبار في إسرائيل إلى أنها الأدنى بين نتائج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتظهر أنها شبيهة بالنتائج في إسرائيل قبل 20 عاما.

وأجرت المنظمة الدولية لتقييم إنجازات التعليم الاختبار في العام الماضي، وتم من خلاله فحص مستوى القراءة وفهم المقروء لدى 400 ألف طالب من 57 دولة. وخضع للاختبار قرابة 5000 طالب عربي ويهودي في إسرائيل. وشمل الاختبار نصوصا قصصية وعلمية باللغتين العربية والعبرية، وفقا للغة التعليم في المدرسة.

وسُجل تراجع في معظم الدول. وبين أسباب التراجع تأثير جائحة كورونا. ووصلت إسرائيل إلى المرتبة 30 بين 43 دولة. وتراجعت علامة الطلاب في إسرائيل من 530 إلى 510.

والطلاب الذين شاركوا في الاختبار هم أولئك الذي دخلوا إلى الصف الأول في أيلول/سبتمبر العام 2018، وخضعوا لإغلاقات كورونا في الصفين الثاني والثالث، وبقوا في البيوت وتعلموا عن بُعد، وذلك في المرحلة الأهم لاكتساب مهارات تعليمية وخاصة في مجال القراءة.

ووفقا لنتائج الاختبار، فإن نتائج الطلاب العرب أدنى بحوالي 100 نقطة من نتائج الطلاب اليهود، لكن نتائج الطلاب العرب بقيت مستقرة نسبيا قياسا بالاختبار السابق، بينما تراجعت نتائج الطلاب اليهود. وحصل الطلاب العرب على علامة متوسطة بـ454 نقطة، وهي أقل بسبع نقاط عن اختبار العام 2016.