خبير: البلدات العربية لن تستفيد من "صندوق الأرنونا"

رؤساء بلديات يهددون بتصعيد احتجاجاتهم ضد مشروع القانون الحكومي "صندوق الأرنونا"، ويقولون إن الحكومة تأخذ المال من مدن لم تصوت لها وتحولها لمدن مؤيدة لها، والبلدات العربية لن تستفيد لعدم وجود احتياطي أراضي للبناء

يهدد رؤساء سلطات محلية بتصعيد احتجاجاتهم في حال مصادقة الكنيست على مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، والتوجه إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية. وبين الاحتجاجات استئناف الإضراب في المدارس الابتدائية وروضات الأطفال.

وقال رئيس بلدية غفعتاييم، ران كونيك، لإذاعة 103FM، اليوم الثلاثاء، إنه "لن نحول المال. لن ندفع" للصندوق، "وسنمضي حتى النهاية ولا نعتزم التعاون" مع الحكومة. وأشار إلى "وجود عيوب قانونية كثيرة" في القانون"، مضيفا أن أعضاء كنيست سينضمون إلى التماس ضد القانون يقدمه رؤساء سلطات محلية إلى المحكمة العليا.

وتابع كونيك "أنني أعتقد أن علينا الانتقال إلى الهجوم. وأن نوقف مشاريع حكومية، وتعطيل عمل وزارات. وهناك من اقترح إرسال شاحنات جمع نفايات وإلقاء النفايات عند مدخل مقرات الوزارات".

وأشار إلى أن السلطات المحلية التي تعارض الإضراب "هي بمعظمها برئاسة الليكود، ويخافون من الحكومة ورئيس الحكومة، إذ ربما لن يحصلوا على أموال. ويوجد الكثير من رؤساء سلطات محلية يحصلون على تمويل من الليكود في الانتخابات، ولا يمكن الوقوف ضد الحزب. وهم يريدون أن ننفذ هذا النضال بدلا عنهم".

وأضاف كونيك أن "صندوق الأرنونا" ليس فكرة جديدة، وإنما هو حلم المسؤولين في وزارة المالية منذ سنين. واعتبر أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، رصد فرصة في هذه الخطة، "فهو استثنى المستوطنات. كيف يعقل أن البلدات في المناطق (المحتلة) لا يحولون شيكل واحد إلى صندوق الأرنونا؟ ولكن بإمكانهم الحصول على مال من الصندوق".

كذلك أعلن رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما، خلال مقابلة للقناة 12، أن بلديته لن تحول مالا إلى "صندوق الأرنونا" وأنه سيتوجه إلى المحكمة ضد القانون. وقال شاما إن الحكومة، بهذا القانون، تأخذ مالا من مدن لم تصوت لأحزاب الائتلاف وتحولها إلى مدن صوت سكانها لأحزاب الائتلاف. وأضاق أن الإضراب في المدارس الابتدائية وروضات الأطفال قد يستأنف.

ويقضي مشروع قانون "صندوق الأرنونا" بأن تحول مدن قوية اقتصاديا جزءا من دخلها من ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية إلى الصندوق، وأن تحول مبالغ من الصندوق إلى بلدات ضعيفة اقتصاديا من أجل تشجيع البناء فيها.

وقال خبراء للقناة 12 إن هذا القانون جيد من الناحية المبدئية لكنهم عارضوا نصه الحالي وقالوا إنه لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة، وعمليا قد يلحق ضررا بالسلطات المحلية التي تحتاج إلى المساعدة. وتوقع الخبراء أن المحكمة العليا لن تتدخل في تشريع القانون.

وشدد عميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بروفيسور يشاي بلانك، أن "مشروع القانون هذا لن يؤدي إلى مزيد من البناء للسكن في مناطق مطلوبة، وإنما سينقل أموالا إلى سلطات محلية تنفذ أعمال بناء للسكن بالأساس، أي سلطات محلية حريدية أو وراء الخط الأخضر" أي المستوطنات.

وأكد بلانك على أن "الأكثر حاجة للمساعدة، أي السلطات المحلية الأضعف والتي هي السلطات العربية، لن تستفيد من تحويل الأموال، لأنه ليس لديها احتياطي أراض وتواجه مصاعب كبيرة جدا في إصدار تصاريح بناء للسكن".

وخلص إلى أن "هذا مشروع قانون فظ، لا ينظر بشكل ذكي إلى الوضع، وإنما هو أداة تفيد من تريد الحكومة أن تفيدهم".