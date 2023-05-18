إضراب مفتوح بالجامعات الإسرائيلية بدءا من الأحد

السلك الأكاديمي الرفيع يضرب عن التعليم احتجاجا على مماطلة وزارة المالية في المفاوضات حول اتفاق أجور جديد. وسيشمل الإضراب الجامعة العبرية وجامعات تل أبيب وبن غوريون وحيفا وبار إيلان والتخنيون ومعهد وايزمان.

أعلن الهيئات التدريسية لكبار المحاضرين في الجامعات الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن إضراب عن التعليم بدءا من يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مماطلة وزارة المالية في المفاوضات حول اتفاق أجور جديد. وسيشمل الإضراب الجامعة العبرية وجامعات تل أبيب وبن غوريون وحيفا وبار إيلان والتخنيون ومعهد وايزمان.

وكانت هيئات التدريس أعلنت عن إضراب إنذاري عن التدريس، في الأسابيع الماضية، لكن الإضراب الذي أعلنوا عنه الآن لن يكون محدودا وسيستمر طالما لا يحدث تقدم في المفاوضات.

وقالت رئيسة مجلس التنسيق بين الهيئات التدريسية، بروفيسور عنات زاعيرا، إنه "امتنعنا لفترة طويلة عن خطوات تنظيمية انطلاقا من نية حسنة بالتوصل لتفاهمات، لكن لأسفنا، تبين لنا أنه بخطوات تنظيمية فقط يمكن أن تتقدم المفاوضات. لم نشأ القيام بذلك، لكن التصرف المتواصل من جانب إدارات الجامعات بتشجيع الجهات الحكومية لم تبقِ أمامنا خيارا آخر".

وانتهى سريان اتفاق الأجور السابق مع السلك الأكاديمي الرفيع في نهاية العام 2019. وفي مطلع العام الماضي، بدأت مفاوضات بين السلك الأكاديمي الرفيع مقابل وزارة المالية ولجنة رؤساء الجامعات ولجنة التخطيط والموازنة. ومطلب السلك الأكاديمي الرفيع المركزي هو تعديل الأجور بموجب غلاء المعيشة في السنوات الأخيرة بنسبة 8.75%.

واتهمت زاعيرا لجنة رؤساء الجامعات بالأساس بالمماطلة في التوصل لاتفاق أجور جديد، وقالت إن "الخطوات التي يقومون بها من شأنها المس بالنجاحات المثبتة للأكاديمية الإسرائيلية".