إطلاق نار متبادل بين الجيش الإسرائيلي وجهات مسلحة في سورية

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعي أنه تم إطلاق نار من سلاح خفيف من الأراضي السورية باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، الذي أطلق نيران من مدافع رشاشة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تبادل إطلاق نار بين قوات إسرائيلية وجهات في سورية جرى اليوم، الأربعاء.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه تم إطلاق نار من سلاح خفيف من الأراضي السورية باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. وادعى المتحدث أن الطائرة المسيرة كانت تنفذ "مهمة جمع معلومات عادية".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "أطلقت النار من مدافع رشاشة باتجاه المنطقة التي رصد إطلاق النار منها" باتجاه الطائرة المسيرة.

وتابع أن الطائرة المسيرة الإسرائيلي "أنهت مهمتها ولم يلحق بها ضررا".

وخلال خطابهما أمام مؤتمر هرتسيليا، أول من أمس، ادعى وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، أن إسرائيل ترصد "نشاطا متسارعا" للحرس الثوريّ في إيران، لتحويل السفن التجارية المدنيّة إلى "قواعد إرهابية عائمة"، فيما اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "يقترب من ارتكاب خطأ قد يدهور المنطقة إلى حرب كُبرى".