الحبس لثلاثة من جنود الاحتلال اختطفوا فلسطينيًّا واعتدوا عليه

تم الحُكم على جنديين في لواء "غولاني"، بالسجن 60 يومًا، بعد إدانتهما بالاعتداء على فلسطيني من سكان الضفة الغربية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمّ الحُكم على 3 من عناصره، الذين كانوا قد اختطفوا شابا فلسطينيا واقتادوه إلى مكان مجهول في الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا عليه بالضرب؛ بالحبس.

وذكر أنه تم الحُكم على جنديين في لواء "غولاني"، بالسجن 60 يومًا، بعد إدانتهما بالاعتداء على الشاب الفلسطيني.

وأٌُدين جندي آخر بتجاوز السلطة الممنوحة له، لدرجة تعريض الحياة للخطر، وحُكم عليه بالحبس لمدة 40 يوما؛ كما تمّ تخفيض رتبته.

وأدين الجنود الثلاثة بجريمة عرقلة الإجراءات القانونية. وُوجهت لجندي رابع من جنود الاحتلال، تهمة الاعتداء والانتهاكات الجسيمة، والتهديدات، وجرائم أخرى، ولا تزال محاكمته جارية.

وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن جيش الاحتلال أن النيابة العسكرية، وجّهت لائحة اتهام ضد عنصر في جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنها تنوي تقديم لوائح اتهام أخرى، ضد ثلاثة جنود آخرين. وجاء في بيان جيش الاحتلال حينها، أن عنصره متهم بارتكاب جرائم اعتداء، وإساءة، في ظروف مشدّدة، وتوجيه تهديدات؛ كما أنه متهم بارتكاب جرائم إساءة استخدام السلطة الرسمية، بما يتجاوز صلاحياته إلى درجة تعريض الحياة أو الصحة للخطر، بالإضافة إلى محاولة عرقلة المسار القضائي، والسلوك غير المناسب.

وذكر جيش الاحتلال أنه خلال نقل الشاب الفلسطيني في السيارة، وبعد ذلك؛ "تم استخدام العنف ضد ضحية المخالفة، بما في ذلك بالسلاح، وتم توجيه التهديدات ضده، بما في ذلك التهديد بالسلاح" كذلك.

كما "ترك الجنود المجني عليه في المكان الذي اقتيد إليه، بينما كان يعاني من آلام وإصابات مختلفة في جسده".

وقال جيش الاحتلال إنه "بعد الحدَث قام المتهمون... بإخفاء تفاصيل القضية عن قادتهم، في محاولة لمنع فتح تحقيق"، مشيرا إلأى أنهم "نسّقوا رواياتهم بهدف عرقلة التحقيق".

وكانت الشرطة العسكرية، قد شرعت بالتحقيق مع المعتقلين الأربعة، بعد أن تقدم شاب فلسطيني ناشط على منصة "تيك توك" بدعوى ضدهم، إثر قيامهم باعتقاله واقتياده إلى مكان معزول، والاعتداء عليه، انتقاما منه، بعد أن قام بتوثيقهم.

وفي التفاصيل، جاء أن الشاب وثّق العناصر الأربعة برفقة قائدهم خلال اقتحامهم لقريته، قرية حجة الواقعة بين مدينتي نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ونشر التوثيق على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وقرر الجنود الأربعة القيام بعملية انتقامية من الشاب، واقتحموا القرية لاعتقاله؛ وبعد تحديد مكانه خطفوه واقتادوه بمركبتهم العسكرية إلى مكان معزول، اعتدوا عليه بالضرب.

واعتقل جنود الاحتلال الأربعة، الشاب دون إبلاغ قيادة الكتيبة 51 التابعة، التي يخدمون في صفوفها.

في المقابل، نفى عناصر الاحتلال، حينها، الشبهات التي تحوم حولهم، وادعوا أنهم اكتفوا بتحذير الشاب، ولم يعتدوا عليه.