الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب

مناورات "الأسد الأفريقي" التي ينظمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، تجري بنسختها الـ 19، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام حتى 16 حزيران/يونيو الحالي، ويشارك فيها ما يقرب من ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة.

يشارك الجيش الإسرائيلي وللمرة الأولى، في المناورات العسكرية "الأسد الأفريقي 2023" التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في المغرب، حيث يدور الحديث عن أضخم تدريبات عسكرية في القارة السمراء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن عددا من جنوده سيشاركون بصورة "فعالة" في مناورات عسكرية على الأراضي المغربية.

ووفقا للمتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن "وفدا من 12 جنديا وضابطا من كتيبة غولاني الاستطلاعية غادر، الأحد، إسرائيل للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي 2023 في المغرب".

وأضاف البيان "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي".

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "في الأسبوعين المقبلين، سيركز جنودنا على تدريبات في مواقف قتالية مختلفة تجمع بين حرب العصابات في المدن والحرب التحت أرضية، وستختتم بتدريب مشترك لجميع الجيوش المشاركة".

ومناورات "الأسد الأفريقي" التي ينظمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، تجري بنسختها الـ 19، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام حتى 16 حزيران/يونيو الحالي، ويشارك فيها ما يقرب من ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة.

وفي العام الماضي، شارك الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الأفريقي"، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط، أي من دون أي مشاركة لجنوده على الأرض المغربية.

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، فإن مناورات الأسد الأفريقي 2023، ستجري في سبع من مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الأركان المغربية أن المناورات هذا العام، تشمل خصوصا "تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا مشتركا للقوات الخاصة، وعمليات محمولة جوا، ومستشفى عسكريا ميدانيا يقدم خدمات جراحية- طبية لفائدة السكان، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل".

ويعمل المغرب وإسرائيل على تسريع تعاونهما على الصعد العسكرية والأمنية والتجارية والسياحية منذ تطبيع العلاقات بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020، وذلك في إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي توسطت فيها الولايات المتحدة وأثمرت تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ومقابل تطبيعه علاقاته من إسرائيل حصل المغرب من الولايات المتحدة على اعتراف بـ "السيادة المغربية" على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وبعد الزيارة التي قامت بها إلى المغرب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، يتوقع أن يصل إلى الرباط الأربعاء رئيس الكنيست أمير أوحانا الذي ينحدر من أصول مغربية في زيارة رسمية وصفتها إسرائيل بـ "التاريخية".

وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس للبرلمان الإسرائيلي بدعوة من نظيره المغربي.