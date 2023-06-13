إسرائيليات | أخبار
13/06/2023 - 21:33

بايدن يدعو الرئيس الإسرائيليّ لزيارة البيت الأبيض... ولا دعوة مماثلة لنتنياهو

يُتوقَّع أن يصل هرتسوغ إلى البيت الأبيض في الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو المقبل، بعد إلقاء كلمة في مجلسَي الكونغرس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لقيام إسرائيل.

بايدن يدعو الرئيس الإسرائيليّ لزيارة البيت الأبيض... ولا دعوة مماثلة لنتنياهو

هرتسوغ خلال لقاء بايدن في البيت الأبيض، في2022 (Getty Images)

دعا الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى زيارة البيت البيض، فيما لا تزال الإدارة الأميركية، تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، أن الدعوة الرسمية للاجتماع بين بايدن وهرتسوغ، ستصدر في الأيام المقبلة.

وأوضحت أنه يُتوقَّع أن يصل هرتسوغ إلى البيت الأبيض في الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو المقبل، بعد إلقاء كلمة في مجلسَي الكونغرس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لقيام إسرائيل.

كما ذكرت القناة، أن "محادثات جرت في الأيام الأخيرة"، بشان اجتماع هرتسوغ وبايدن.

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ولفتت إلى أن الاجتماع المرتقب، سيكون الثاني الذي سجمع بايدن وهرتسوغ، فيما لم تتم دعوة نتنياهو بعد، لزيارة رسمية، منذ تشكيل الحكومة الحالية.

ووفق القناة، فإن مصادر أميركية، أوضحت أنه تمّ إبلاغ نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر؛ باللقاء المرتقب.

وقال ديوان الرئيس الإسرائيليّ، في ردّ على القناة إنه، وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، "تمت دعوته من قبل مجلس النواب الأميركي، للتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ؛ احتفاءً بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل، ونحن نعمل على تنسيق الزيارة".

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