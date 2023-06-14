غالانت يلتقي أوستن في بلجيكا الخميس بسبب منع نتنياهو سفره إلى واشنطن

سيعقَد اجتماع بين غالانت وأوستن في الوقت الذي تجري إدارة الرئيس الأميركي، بايدن مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول "تفاهمات" محتملة، بشأن البرنامج النووي، ومنع التصعيد في المنطقة.

يلتقي وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء غد الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، بوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، المتواجد هناك لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك في ظلّ منعه السفر إلى واشنطن من قِبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يتلقَّ بعد دعوة لزيارة البيت الأبيض، منذ تشكيل حكومته الحالية.

يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، أمس الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى زيارة البيت البيض، فيما لا تزال الإدارة الأميركية، تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى نتنياهو.

وسيعقَد الاجتماع في الوقت الذي تجري إدارة الرئيس الأميركي، بايدن مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول "تفاهمات" محتملة، بشأن البرنامج النووي، ومنع التصعيد في المنطقة.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيليّ، عن مسؤول إسرائيلي، أنّ "هذا اللقاء سيكون بشأن إيران، وايران وإيران"، في إشارة إلى إلحاح موضوع الملفّ الإيرانيّ بالنسبة لإسرائيل.

وعززت الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال العام الماضي، تعاونهما العسكري من خلال التدريبات المشتركة واسعة النطاق، والإجراءات العملياتية المشتركة؛ "لإظهار القوة" في المنطقة، لتعزيز الردع إزاء طهران؛ وفي الأسابيع القليلة الماضية، اقترح البنتاغون على وزارة الأمن الإسرائيلية، والجيش، البدء في التخطيط العسكري المشترَك، بشأن إيران.

وفي هذا الصدد، نقل "واللا" عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، إنه من المتوقع أن تكون هذه، أحد محاور الاجتماع بين أوستن وغالانت في بروكسل.

كما ذكر الموقع أنه يُتوقَّع أن يطلب غالانت، مجددا، بتقديم موعد تسليم طائرات التزوّد بالوقود الأميركية KC-46، التي اشترتها إسرائيل العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل بحاجة إلى طائرات التزوّد بالوقود، كجزء من الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران".