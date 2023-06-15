أوستن يحذّر غالانت من "تدهور الوضع الأمني" ​​في الضفة

خلافا للبيان الإسرائيلي الذي ركّز على الشأن الإيراني والتعاون الأميركي الإسرائيلي المشترك؛ البنتاغون يقول إن أوستن حذّر غالاتت من "تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية" وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية.

أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عن قلق أميركي من "تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية" المحتلة، وذلك في لقاء جمعه بوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الخمس.

وشدد أوستن على ضرورة "زيادة التعاون الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال المنسق الأمني ​​الأميركي"، وأكد على ضرورة "كبح التصعيد وتخفيف التوتر".

وجاء في بيان صدر عن البنتاغون أن أوستن أكد خلال الاجتماع الذي عقده مع غالانت في بلجيكيا "دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين وسبل تعزيز وسائل متساوية للحرية والعدالة والاحترام والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

في المقابل، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة الأميركية في بروكسل، أجري بحضور رئيس الشعبة السياسية الأمنية في الوزارة، درور شالوم والسكرتير العسكري لوزير الأمن، ياكي دولف.

وبحسب البيان الإسرائيلي "بحث الجانبان في لقائهما تعزيز التنسيق الأمني ​​والعسكري بين الدولتين بشأن الملف الإيراني بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأضاف أن غالانت شدد "على التحديات المتعلقة بالعدوان الإيراني على إسرائيل من خلال وكلائها في سورية ولبنان وغزة والولايات المتحدة، وأصر على حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد".

وقال إن "غالانت بحث مع نظيره الأميركي سبل توسيع وتعميق التعاون الأمني ​​والعسكري بين الجانبين. واتفقا على زيادة التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية في الشرق الأوسط".