تقرير: تفاهمات إسرائيلية – روسية بعدم تزويد أسلحة لإيران

حسب التقرير، إسرائيل طلبت من روسيا ألا تستجيب للطلب الإيراني بالتزود بطائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي وأنظمة قتال إلكتروني، وفي المقابل تعهدت إسرائيل بالاستمرار في سياستها بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية

توصلت إسرائيل إلى تفاهمات مع روسيا، تمتنع الأخيرة بموجبها عن تزويد إيران بطائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الإثنين.

وأعلنت إسرائيل، في الفترة الأخيرة، عن خشيتها من بيع روسيا طائرات مقاتلة متطورة ومنظومات دفاع جوي لإيران، على إثر تزويد إيران طائرات مسيرة لروسيا والتي تستخدمها في هجماتها في أوكرانيا.

وذكرت القناة 12 أن إسرائيل طلبت من روسيا ألا تستجيب للطلب الإيراني بالتزود بطائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي وأنظمة قتال إلكتروني، وفي المقابل تعهدت إسرائيل بالاستمرار في سياستها بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.

وأضافت القناة أن هذه التفاهمات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى "مصلحة الدولتين"، لكن ليس مؤكدا أن تبقى سارية لاحقا.

واعتبرت القناة أنه كلما استمرت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة ستستمر الحرب في أوكرانيا، فيما تتخوف إسرائيل من "تزايد التعلق الروسي بإيران" وتلاشي التفاهمات التي تم التوصل إليها مع موسكو.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل قدمت احتجاجا للحكومة الروسية حول التعاون العسكري بين روسيا وإيران في ظل الحرب في أوكرانيا، وعبرت عن قلقها من تزويد روسيا أسلحة متطورة لإيران.

وأضاف نتنياهو أنه "يوجد حوار هادئ مع الحكومة الروسية"، وأن في إطار هذا الحوار تبحث الدولتان في الوضع "بصورة صادقة ومنفتحة".

وأشار إلى أن "لكلا الجانبين يوجد احتجاج تجاه الجانب الآخر"، وأن روسيا عبرت عن قلق من المساعدات الإسرائيلية المتزايدة لأوكرانيا، بينما عبرت إسرائيل عن قلقها من التعاون المتزايد بين روسيا وإيران.

وتابع نتنياهو "أننا لا نعلم بأي عملة تدفع روسيا للإيرانيين مقابل المساعدات العسكرية التي تتلقاها منهم"، على ما يبدو في إشارة إلى احتمال تزويد روسيا أسلحة لإيران.

وأعلنت إسرائيل أنها تزود أوكرانيا بمساعدات إنسانية وبمعدات عسكرية دفاعية، لكنها رفضت تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى والطائرات المسيرة.

وبحسب نتنياهو، فإن أحد الأسباب لرفض إسرائيل طلبات بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية مضادة للصواريخ، مثل "القبة الحديدية"، هو التخوف من "سقوط تكنولوجية حساسة بأيدي الروس، ونقلها إلى إيران، وبذلك سيتمكن الإيرانيون من الالتفاف على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية".