سموتريتش يدعو لشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب إصابة 6 جنود في جيش الاحتلال بكمين نصبه مسلحون في جنين لقوات الاحتلال المنسحبة، إثر اقتحام المدينة ومخيمها لاعتقال "مطلوبين".

طالب الوزير في وزارة أمن الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، بشن عملية عسكرية "واسعة" شمالي الضفة الغربية المحتلة "للقضاء على أوكار الإرهاب واستعادة الردع"، على حد تعبيره.

وقال سمورتيتش إن الوقت قد حان لـ"لاستبدال الأنشطة العينية بعملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب في شمال السامرة واستعادة الردع والأمن في المنطقة".

وأضاف وزير المالية أنه "لقد حان الوقت لجلب القوات الجوية وقوات المدرعات لحماية أرواح محاربينا". وأكد أنه سيطالب بـ"عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية" (الكابينيت).

بدوره، قال عضو الكنيست نيسيم فاتوري ("الليكود")، في مقابلة على موقع "واينت" إنه "نحن على وشك (شن) عملية في جنين، هناك تفكير في ذلك. في أي مكان يوجد فيه إرهابيون، سنقبض عليهم ونقضي عليهم".

وأصيب 6 جنود في جيش الاحتلال، اليوم، إثر تعرضهم لكمين نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة تابعة لقوات الاحتلال في مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ستة جنود من وحدة "المستعربين" أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع في جنين، أثناء عدوان لقوات الاحتلال على جنين ومخيمها.

ولفتت إلى أن الجيش استخدم مروحيات لمهاجمة أهداف في جنين خلال العملية، وذلك "لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية"، وادعت أن ذلك جاء في أعقاب استهداف مروحيات الاحتلال في سماء جنين بصاروخ مضاد للطائرات.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، تعرض مدرعة عسكرية لكمين، دون أنّ يذكر عدد المصابين في صفوف الجنود.

وأشار موقع "واينت" إلى "قلق" في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأجهزة الأمن من استهداف قوات الاحتلال في جنين بهذه الكمية من العبوات الناسفة، وقالت إن جيش الاحتلال يتحقق إذا ما كانت قواته تعرضت لـ"كمين عبوات ناسفة".

وذكر أن المسلحين الفلسطينيين عرفوا "طريق خروج القوات من جنين أو قدروا ذلك، وزرعوا عبوات كبيرة تمكنت من إصابة آليات مصفحة"، ورجح "واينت" أن يعمل جيش الاحتلال على زيادة طبقات تصفيح مركباته العاملة في عمق الضفة.

وقال جيش الاحتلال، في البيان، إنه "في وقت سابق صباح اليوم قامت قوات من الجيش ووحدة المستعربين باعتقال مطلوبيْن فلسطينييْن في مدينة جنين".

وأضاف أنه "دارت اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين، كما ألقيت عبوات ناسفة نحو القوات التي ردت بإطلاق نار مستهدفة المسلحين ورصدت إصابات في صفوفهم".

وتابع أنه "لدى خروج القوات تعرضت إحدى المركبات العسكرية لانفجار عبوة ناسفة أسفرت عن وقوع مصابين وأضرار بالمركبة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة".

وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "قصف المروحيات جاء بهدف تمكين إخلاء الجرحى من المكان"

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ قوات الجيش ما زالت تحاول إنقاذ عدد من الجنود المحاصرين بنيران مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين.

ونقلت مروحيات عسكرية الجنود المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن أن العبوات المتفجرة في جنين أحدثت مفاجأة لجنود الاحتلال، وأشارت إلى عدد كبير وغير معتاد من العبوات استخدمت ضد قوات الاحتلال صباح اليوم في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.