مد خط أنابيب ثالث لتوسيع استغلال حقل غاز "ليفياثان"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي" التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45% من "ليفياثان"، يوسي أبو إن "توسيع الطاقة الإنتاجية... سيمكننا من توفير المزيد من الغاز الطبيعي للسوق المحلية والإقليمية وقريبا أيضا السوق العالمية".

أعلنت المجموعة المشغلة لحقل غاز "ليفياثان" اليوم الأحد، اعتزامها مد خط أنابيب بحري ثالث يربط الحقل بمنصته التشغيلية في إسرائيل لزيادة قدرته الإنتاجية.

وتشغل حقل غاز "ليفياثان" مجموعة شركات هي "نيوميد إنرجي"، و"شيفرون ميديترينيان ليمتد" (سي إم إل)، و"ريشيو إنرجيز".

وقالت المجموعة في بيان إنها اتخذت قرارا لمد خط أنابيب ثالث تحت البحر يربط الحقل بمنصته الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل الإسرائيلي.

وذكرت أن "الميزانية الإجمالية للمشروع تناهز 568 مليون دولار".

سيؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بشكل كبير، وفق البيان الذي توقع بدء أعمال استغلاله في النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن يرفع طاقة الانتاج من 12 مليار حاليا إلى 14 مليار متر مكعب سنويا.

واكتشف الحقل المتوسطي عام 2010 على بعد حوالي 130 كيلومترا غرب مدينة حيفا، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق مجموعة الشركات الإسرائيلية الأميركية المشغلة.

و"ليفياثان" هو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه إسرائيل التي تنتج أيضا الغاز من حقلي "تمار" و"كاريش" البحريين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي" التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45% من "ليفياثان"، يوسي أبو إن "توسيع الطاقة الإنتاجية... سيمكننا من توفير المزيد من الغاز الطبيعي للسوق المحلية والإقليمية وقريبا أيضا السوق العالمية".

بدأ استغلال الحقل عام 2019، ويتم تصدير انتاجه إلى الأردن ومصر، كما يزود السوق المحلية الإسرائيلية.