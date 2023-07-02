نتنياهو يحرض على إيران والحكومة تعلن عن إقامة مستوطنة بالجليل

أتى ذلك، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت، اليوم الأحد، وذلك وسط تواصل الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، لتقويض صلاحيات المحكمة العليا والاحتجاجات التي ستنظم، الإثنين، في مطار بن غوريون في مدينة اللد.

واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحريضه على إيران وزعم أنها تقف وراء نشاطات الجماعات المسلحة في المنطقة التي تحارب إسرائيل، فيما أعلن رسميا عن إقامة مستوطنة جديدة في الجليل، وذلك ضمن مخطط الحكومة لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

وأتى ذلك، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت، اليوم الأحد، وذلك وسط تواصل الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، لتقويض صلاحيات المحكمة العليا والاحتجاجات التي ستنظم، الإثنين، في مطار بن غوريون في مدينة اللد، في وقت أعلنت الحكومة عن تطلعها لمواصلة التشريعات من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية.

ويدعي الائتلاف أنه لم يكن خلاف عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما، ويأتي ذلك بعدما تعثرت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب ما شهده الكنيست من سجال بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي خلال انتخاب لجنة تعيين القضاة.

وأفتتح نتنياهو جلسة الحكومة بالتحريض على إيران، من خلال التلميح إلى دور طهران في دعم وتسليح التنظيمات المسلحة التي تنشط ضد إسرائيل، كما أشاد نتنياهو إحباط محاولة الهجوم المزعوم ضد الإسرائيليين في قبرص الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في معرض حديثه إن "هذا ليس مجرد شهادة على قدرات إسرائيل، ولكن إصرارنا على محاربة كل من يحاول استهدافنا والمساس بنا"، مضيفا "فمنذ تشكيل الحكومة قضينا على عدد قياسي من الإرهابيين، قلت إن مكانهم في القبر أو السجن. سنتعامل مع كل إرهابي ومن أرسلهم في أي مكان وفي إيران أيضا".