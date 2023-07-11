مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية يدفع المخطط، الذي بادرت إليه شركة مقاولات استيطانية، بادعاء أن الأراضي مسجلة بملكية يهود قبل العام 1948، وذلك على حساب خطة لتقليص الضائقة السكنية للمقدسيين

يدفع حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططا لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها ناشط يميني، علما أن المنطقة المزمع إقامة المستوطنة فيها تم تخصيصها من أجل خدمة الفلسطينيين في إطار خطة لموظف التسويات الذي يخضع لوزارة القضاء أيضا.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة. وستنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط الأسبوع المقبل. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار.

وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت، في إطار خطة خماسية للقدس الشرقية، تخصيص هذه المنطقة لبناء فلسطيني وتسهيله. إلا أن منظمات إسرائيلية بينها "عير عميم" أكدت أنه منذ بداية الإجراءات في هذه المنطقة، ركز موظف التسويات في وزارة القضاء على مناطق، يُزعم أنه تتواجد فيها "أراض بملكية يهودية"، وأن هذا الموظف تحول إلى أداة بأيدي منظمات استيطانية.

ولا توجد في منطقة قرية أم ليسون أراض أخرى للبناء للفلسطينيين المقدسيين. وحسب الصحيفة، فإن شركة المقاولات "طوفوديا" اشترت أراض في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن باقي الأراضي في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى ما قبل العام 1948. وتدعي شركة المقاولات أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ"تهويد القدس".

وذكرت الصحيفة اسم الثري الأسترالي اليهودي، كيفين برمايستر، على أنه أحد الناشطين البارزين في مشروع هذه المستوطنة، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "طوفوديا". وعضو آخر في مجلس إدارة الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق متحدثا باسم جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تسعى إلى السيطرة على حي سلوان، وهو مدير عام صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية المتطرفة.

وبادر حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى مخططات إقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة "غفعات هشكيد" المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة "كدمات تسيون" بالتعاون مع جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.

وقال الباحث أفيف تتارسكي، من جمعية "عير عميم"، إن "هذه المرة الثالثة خلال أقل من سنتين التي يستغل فيها حارس الأملاك العام تفويضه المؤقت من أجل إقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني. والتعاون بين حارس الأملاك وعناصر المستوطنين تجاوز خطوطا حمراء بارزة هذه المرة".

وأضاف تتارسكي أنه "على غرار جميع سكان القدس الشرقية، يعاني سكان أم ليسون من احتناق تخطيطي يؤدي إلى نقص بالمساكن والمباني العامة الضرورية. وبدلا من أن تدفع تسوية الأراضي حلا لهذه الضائقة، يتم استغلالها مرة أخرى برعاية حارس الأملاك لإقامة مستوطنة لتشكل تهديدا هائلا على سلامة سكان الحي (الفلسطينيين)".