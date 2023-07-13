قبل زيارته إلى واشنطن على وقع تصاعد الأزمة بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن، الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع نتنياهو ويبحث معه أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

اجتمع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة تعقد قبل أيام من زيارة مقررة للرئيس الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، مع تصاعد الأزمة في العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحكومة نتنياهو.

وجاء في الإعلان الرسمي عن الاجتماع بين نتنياهو وهرتسوغ أنه عقد في سياق اللقاءات الدورية للتنسيق بين الجانبين؛ وأن الاثنين بحثا "المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني وأنشطة إيران الهادفة لزعزعة استقرار في المنطقة".

ويأتي اجتماعهما قبل زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة المقررة الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي، جو بايدن، وسيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأميركي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس إسرائيل.

كما سيجتمع الرئيس الإسرائيلي مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية من بيهم نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وكذلك مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان. وسيبحث معهم القضايا المشتركة، بما في ذلك الملف الإيراني والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وتتزامن زيارة هرتسوغ إلى واشنطن مع تصاعد الأزمة بين واشنطن وتل أبيب في ظل مساعي حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات واسعة على النظام القضائي الإسرائيلي، ما أشعل خلافا علنيا نادرا مع البيت الأبيض، حيث دخلت إدارة بايدن على خط الأزمة، مطالِبةً بدايةً بتحقيق قدرٍ من التوافق على التعديلات المقترحة، قبل أن تدعو صراحة إلى التخلي عن الخطة برمّتها.

كما تأتي زيارة هرتسوغ لواشنطن بعد فترة تشهد تصعيدا عسكريا وأمنيا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة مدفوعا بمساعي حكومة نتنياهو لبناء المزيد من المستوطنات رغم المعارضة الأميركية للخطوات أحادية الجانب في الضفة.

وفي تصريحات صدرت عنه أمس، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي السابق ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، أن "ما نراه هذه الأيام هو إلحاق ضرر إستراتيجي في العلاقات مع الولايات المتحدة. لم تكن أي قيادة مسؤولة لتسمح بذلك"؛ ووصف غانتس سلوك الحكومة بأنه "لعب بالنار على حساب مواطني إسرائيل".

ولم يستقبل البيت الأبيض نتنياهو بعد على الرغم من فوزه بولاية سادسة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي إشارة إلى استياء الولايات المتحدة من سياسات حكومته نتنياهو التي وصفها بايدن علنا بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق.

وفي تقريره الإستراتيجي السنوي لعام 2023، كان "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، قد اعتبر أن أكبر تهديد إستراتيجي وأمني تواجهه إسرائيل في الوقت الحالي، يتمثل بإمكانية تدهور علاقاتها مع الدول الغربية والإدارة الأميركية، بسبب مخطط إضعاف الجهاز القضائي إلى جانب تغيير نمط العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "واينت" الإلكتروني عن وزير إسرائيلي من حزب الليكود خلال اجتماع مغلق، أمس، قوله إن "الإدارة الأميركية تتصرف تجاه نتنياهو بصورة غير نزيهة ومهينة. وليس من كرامة نتنياهو أن يستجدي لقاء (مع بايدن). هذا وضع صعب وإشكالي".

كذلك اعتبر قسم من الوزراء أنه كان يتعين على الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن يرفض دعوته إلى البيت الأبيض. إلا أن مصادر مقربة من هرتسوغ أفادت بأن الزيارة منسقة مع نتنياهو.

وسيسعى بايدن، حسب "واينت"، إلى استقبال حار لهرتسوغ، بحيث يظهر فرقا بين دعمه لإسرائيل وبين حكومة نتنياهو. وهذه ستكون ثاني زيارة لهرتسوغ إلى واشنطن خلال أقل من سنة، بينما يرفض بايدن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصب رئاسة الحكومة، في نهاية العام الماضي.

ولفت "واينت" إلى أن "إعادة تقييم" العلاقات أجرتها عدة إدارات أميركية في الماضي. فقد تم إجراء "إعادة تقييم" علاقات في المرة الأولى في العامين 1974 و1975، بمبادرة وزير الخارجية، هنري كيسنجر، على خلفية غضب الولايات المتحدة إثر رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، الاستجابة لمطلبها بالدخول إلى مفاوضات حول اتفاق مرحلي بين إسرائيل ومصر.