إضعاف القضاء: عناصر الاحتياط يواصلون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية

أعلن قرابة 300 عنصر في الاحتياط يخدمون كأطباء ومسعفين وضباط صحة نفسية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنهم توقفوا عن التطوع في الاحتياط احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وعقد الأطباء والمسعفون وضباط الصحة النفسية في الاحتياط مؤتمرا صحافيا في قاعدة "تل هشومير" في مدينة رمات غان، استعرضوا فيها الرسائل التي يعلنون من خلالها عن وقف تطوعهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.

في موازاة ذلك، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه اجتمع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أول من أمس الإثنين، وأنهما قدما له "إحاطة" حول "صورة الوضع الأمني وكفاءات الجيش الإسرائيلي".

وعقد الأطباء والمسعفون وضباط الصحة النفسية في الاحتياط مؤتمرا صحافيا في قاعدة "تل هشومير" في مدينة رمات غان، استعرضوا فيها الرسائل التي يعلنون من خلالها عن وقف تطوعهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.

وأعلن 161 طيارا ومساعد طيار حربيون، أمس، عن وقف تطوعهم للخدمة في الاحتياط فورا. وجاء في عريضة نشروها أن "المس بكفاءات سلاح الجو بات حاصل، بشكل قاطع، رغم أنهم يحاولون تصغيره".

ويستعد سلاح الجو لاحتمال أن يوقع مئات الطيارين ومساعدي الطيارين على رسائل يعلنون فيها عن وقف تطوعهم في الاحتياط، في الأيام القريبة المقبلة.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، إن نتنياهو "يخرب أمن إسرائيل" بمجرد استمرار تشريعات الخطة القضائية. وأضاف أنه "قلق من تعطيل قيمة الأمن القومي الإسرائيلي الذي ينفذه نتنياهو. ولا يوجد مقياس واحد لا يستهدفه من خلال الانقلاب على القضاء".

وأضاف يدلين أنه "إذا كانت ستنشب الحرب غدا، فإن هؤلاء الأشخاص لن يعودوا" في إشارة إلى طياري الاحتياط الذي أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية.