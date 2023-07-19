العنصرية الإسرائيلية ضد الوجود المسيحي: مطالبة راهب بإخفاء صليبه في القدس

مندوبة عن إدارة "الحائط المبكى" في القدس المحتلة تطالب رئيس دير دورمتيون بإخفاء الصليب الذي يتقلده لدى دخوله برفقة وزيرة ألمانية إلى باحة حائط البراق، بزعم أنه "ليس لائقا في مكان يهودي" وذلك بموجب أنظمة جديدة

طالب مسؤولون إسرائيليون في إدارة "حائط المبكى" (حائط البراق في القدس المحتلة) راهبا ألمانيا يرأس دير جورميتيون (رقاد السيدة العذراء) في القدس، بإخفاء الصليب الذي يتقلده بزعم أن إظهار الصليب "لا يحترم المكان".

وجاء ذلك أثناء مرافقة الراهب لوزيرة التعليم والعلوم الألمانية، يتينا شتارك واتزينغر، خلال زيارتها للمكان وأمام أنظارها. ويأتي هذا السلوك في ظل تصاعد العنصرية الإسرائيلية ضد رجال الدين المسيحيين والكنائس.

ونشر مراسل صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في القدس، كريستوفر شولت، توثيقا مصورا للسلوك العنصري في القدس في حسابه في تويتر اليوم، الأربعاء. وشاهد التغريدة حوالي 130 ألف شخص في أنحاء العالم.

وكتب الصحافي شولت أن "الأب نيكودموس من الدير البندكتي في القدس، طولب بإخفاء الصليب، وحسب مندوبي الحائط المبكى فإن هذا نظام جديد".

وقالت مندوبة "الحائط المبكى" للراهب إن عليه إخفاء الصليب، بزعم أنه "ليس لائقا بهذا المكان ومن أي ديانة مهما كانت كبيرة. وهذا مكان يهودي وعليك أن تحترمه. وأدخِل هذا (الصليب) داخل ثوبك".

وأجابها الراهب، الذي بدا مذهولا من المعاملة العنصرية، قائلا "أنت لا تحترمينني وتمسين بحقوقي كإنسان، وهذا ليس استفزازا، هذا ردائي، هكذا أنا ألبس".

وادعت مندوبة "الحائط المبكى" وهي تشير إلى الصليب أنه "لا مشكلة مع ردائك، لدي مشكلة مع ملحقاته". وأجابها الراهب أن الصليب هو جزء من الرداء الكاثوليكي، "وأنت تطلبين مني ألا أرتدي وفق ما يتطلبه إيماني". وكانت الوزيرة الألمانية متواجدة إلى جانب الراهب طوال النقاش مع مندوبة الاحتلال الإسرائيلي.