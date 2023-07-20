مستوطنان يقتحمان أراضي كنيسة بالقدس المحتلة ويعلنان البقاء فيها

العنصرية الإسرائيلية ضد الوجود المسيحي: المستوطنان يقتحمان أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في جبل صهيون ويفرشان أغطية وأغراضا أحضراها إلى المكان، ويعتزم شبان من القدس المحتلة الحضور إلى الكنيسة للدفاع عنها

اقتحم مستوطنان أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في جبل صهيون (أو جبل النبي داود) في القدس المحتلة، اليوم الخميس، ووضعا أغطية على الأرض وأعلنا أنهما سيبقيان في المكان. ويأتي ذلك استمرارا لموجة الاعتداءات العنصرية اليهودية على الكنائس والأديرة ورجال الدين المسيحيين، مؤخرا.

ووثق مقطع مصور نُشر في شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، صباح اليوم، يظهر في المستوطنين في أراضي الكنيسة، وهما يجلسان على الأرض ونشرا أغراضا جلبوها معهم.

وعندما طالبهما مسؤول في الكنيسة بمغادرة المكان، بدأ المستوطنان بإطلاق الشتائم والكلمات النابية والعنصرية تجاهه، وقالا له "انصرف من هنا"، وزعما أن "جبل صهيون للشعب اليهودي، وأي دقيقة أخرى تتواجدون خلالها هنا هو نهب".

وتحاول جمعيات استيطانية مدعومة من دولة الاحتلال الادعاء أن أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في جبل صهيون "بملكية يهودية".

وأكد أحد العاملين في الكنيسة أن المستوطنين كانا مسلحان، وأن هذا الأمر أخاف المسؤولين في الكنيسة.

ووصل المستوطنان إلى أراضي الكنيسة عن طريق حفريات أثرية، وزعما ملكيتهما لهذه الحفريات، وأنهما لا يعتزمان مغادرة أراضي الكنيسة.

ويعتزم شبان من القدس المحتلة، الذين علموا باقتحام المستوطنين، الحضور إلى أراضي الكنيسة من أجل الدفاع عن أراضي الكنيسة والتصدي للمستوطنين وطردهما من هذه الأراضي الخاصة.

ونشر مراسل صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في القدس، كريستوفر شولت، توثيقا مصورا في تويتر، وكتب أن "الأب نيكودموس من الدير البندكتي في القدس، طولب بإخفاء الصليب، وحسب مندوبي الحائط المبكى فإن هذا نظام جديد".

وطالب مسؤولون إسرائيليون في إدارة "حائط المبكى" (حائط البراق في القدس المحتلة) الأب نيكودموس الذي يرأس دير جورميتيون (رقاد السيدة العذراء) في القدس، بإخفاء الصليب الذي يتقلده بزعم أن إظهار الصليب "لا يحترم المكان".

وجاء هذا الطلب العنصري أثناء مرافقة الراهب لوزيرة التعليم والعلوم الألمانية، يتينا شتارك واتزينغر، خلال زيارتها للمكان وأمام أنظارها.