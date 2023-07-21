إسرائيل تطالب روسيا بوقف حملات تأثير إلكترونية على أزمتها الداخلية

تقرير: توجد ظاهرة في الشبكات الاجتماعية، مؤخرا، لبوتات إلكترونية (حسابات وهمية) تنشر دعاية داعمة لروسيا باللغة العبرية. وكانت هذه الحملة تهدف عادة إلى إقناع الجمهور في إسرائيل بعدم تأييد أوكرانيا

طالبت جهات مخابراتية إسرائيلية، مؤخرا، جهات مخابراتية روسية بوقف حملات تأثير عبر الإنترنت، بعدما رصدوا في وزارة الأمن اتساع حملات التأثير في الشبكات الاجتماعية التي ركزت على "تعميق الشروخ الإسرائيلية الداخلية"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وأضافت الصحيفة أنه توجد ظاهرة في الشبكات الاجتماعية، مؤخرا، لبوتات إلكترونية (حسابات وهمية) تنشر دعاية داعمة لروسيا باللغة العبرية. وكانت هذه الحملة تهدف عادة إلى إقناع الجمهور في إسرائيل بعدم تأييد أوكرانيا.

وتشير التقديرات في إسرائيل أن حملات التأثير هذه تأتي بموجب تعليمات حكومية روسية، أي من الكرملين، وهي موجهة نحو أي شرخ في المجتمع الإسرائيلية وإلى أي خلاف داخلي، حسب الصحيفة.

وهذه المرة الثانية التي تنقل فيها إسرائيل رسالة كهذه إلى روسيا، وكانت المرة السابقة قبيل الانتخابات الأخيرة للكنيست، أواخر العام الماضي، وطالبت إسرائيل حينها بألا تتدخل روسيا في المعركة الانتخابية.