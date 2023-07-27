انتقادات لليفين داخل الليكود: "لن نسمح بعد الآن بأن يقرر ما يحدث"

عضو الكنيست والقيادي في الليكود، دافيد بيتان، ينتقد وزير القضاء ليفين بعد المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وقال إنه "سوف نتدخل في المراحل القادمة" من تشريعات الخطة القضائية

وجه القيادي في حزب الليكود، عضو الكنيست دافيد بيتان، انتقادات إلى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء والمصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وقال إنه "سوف نتدخل في المراحل القادمة" من تشريعات الخطة القضائية.

وأضاف بيتان أنه "لن نسمح بعد الآن لشخص واحد بأن يقرر ما يحدث. ولا يزال هناك احتمال للتسوية. وموضع ذريعة عدم المعقولية ليس الحرب الهامة. ولا يوجد شيء فيه"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 اليوم، الخميس.

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" للقناة، إن "بيتان يعكس غالبا ما يفكر فيه كثيرون ولا يجرؤون على القول علنا، وآمل أن نرى آخرين ينضمون إليه قريبا".

ويأتي ذلك في ظل أنباء ترددت تم الادعاء من خلالها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سعى إلى تسوية وتخفيف صيغة قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وأن ليفين عارض ذلك. كما عارض ذلك وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهدد بأنه "إذا هذا (التشريع) لم يحدث فإنه بالإمكان إنهاء ولاية الحكومة".

ونقلت القناة 12 عن مقربين من ليفين قولهم إنه "لا يمكن إهانة وزير القضاء، وسيكون لذلك عواقب". وبعد أن ساد انطباع في الائتلاف أن الحكومة لن تكمل ولايتها في حال عدم المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قرر نتنياهو المصادقة على صيغة القانون المتشددة.

وكان بيتان قد هاجم ليفين ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الشهر الماضي، وقال إنه "بدلا من الاتفاق مع نتنياهو، ليفين يفتعل مشاكل داخلية".