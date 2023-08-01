نتنياهو يدعي أن الجيش الإسرائيلي بجهوزية تامة وقادر على التعامل مع "جميع التحديات على كل الجبهات"، وذلك في ظل اتساع الانقسام الإسرائيلي حول جهاز القضاء وامتداده لداخل الجيش، وسط رفض واسع لأوامر الخدمة العسكرية وتحذيرات من تضرر جاهزية الجيش.

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلية يتمتع بـ"الكفاءة الكاملة للتعامل مع كافة التحديات على جميع الجبهات"، وذلك في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع عقدها بمشاركة وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في مقر القيادة الوسطى في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك فيما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو دعا المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) للاجتماع، الأسبوع المقبل، وذلك لبحث التوترات مع "حزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، والتطورات في هذا الشأن وسط تحذيرات أمنية من "تآكل الردع الإسرائيلي".

وادعى نتنياهو أنه "ليس الجيش الإسرائيلي وحده القوي والمستقر، فالاقتصاد قوي أيضًا، والمجتمع الإسرائيلي والديمقراطية سيخرجان أقوى"، وأضاف "أريد أن أبلغكم أنني أعمل على مدار الساعة مع الآخرين على الحل". وتطرق لعملية إطلاق النار في "معالي أدوميم"، وقال "حتى الآن، كل من قتل إسرائيليين - دفع الثمن".

وأضاف أن "ذلك نتيجة مزيج من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والكثير والكثير من القدرات والالتزام".

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