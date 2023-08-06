سموتريتش يجمد هبات موازنة خصصت للسلطات المحلية العربية

وفقا لوزير المالية، فإنه تقرر تجميد هبات موازنة بقيمة 200 مليون شيكل كانت مخصصة للسلطات المحلية العربية، وهي الهبات التي تم المصادقة عليها خلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تجميد هبات موازنة كانت مخصصة للسلطات المحلية العربية، وأتى قراراه رغم تحذيرات وتحفظ وزير الداخلية موشيه أربيل، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأحد.

ووفقا لوزير المالية، فإنه تقرر تجميد هبات موازنة بقيمة 200 مليون شيكل كانت مخصصة للسلطات المحلية العربية، وهي الهبات التي تم المصادقة عليها خلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.

وقال وزير المالية سموتريتش إنه يفحص ويعيد النظر مجددا ما يجب فعله بهذه الميزانيات، وذلك "حسب الأولويات".

وكشف النقاب عن قرار وزير المالية هذا، عقب الرسالة التي بعثها له وزير الداخلية موشيه أربيل، حيث طالبه من خلال الرسالة تحويل ميزانيات هبات الموازنة في أسرع وقت ممكن إلى السلطات المحلية العربية، وذلك خوفا من المساس والإضرار بميزانيتها.

ورغم تحفظ وتحذير وزير الداخلية بيد أن سموتريتش رفض تحويل الأموال للسلطات المحلية العربية، ويريد إعادة النظر فيما يجب فعله بهذه الميزانيات.

وأوضح أربيل في رسالة إلى وزير المالية أن السلطات العربية أخذت تعهدات على أساس هذه الأموال، وأن عدم تحويل هبات الموازنة قد يعمق أزمتها المالية والاقتصادية.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن تفسيرات أربيل والمهنيين في وزارة الداخلية هو أن تجميد الأموال سيكلف الوزارات الحكومية ميزانيات مضاعفة، لأنه إنقاذ السلطات المحلية من العجز قد يكون أكثر تكلفة من تحويل هبات الموازنة، بيد أن وزير المالية أصر على موقفه وأبقى على الميزانية في خزانة وزارة المالية.