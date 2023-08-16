الاحتلال يوسع مناطق بؤرتين استيطانيتين بأضعاف تمهيدا لشرعنتهما

"الإدارة المدنية" تنشر خرائط تظهر توسيع إحدى البؤرتين في جنوب جبل الخليل بـ18 مرة والأخرى بمرتين ونصف، وهما أول بؤرتين بين عشر بؤر استيطانية قررت الحكومة الإسرائيلية الحالية شرعنتها

نشرت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، الأسبوع الحالي، خرائط تتعلق بالبؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين "عشهيئيل" و"أفيغيل" في جنوب جبل الخليل، في إطار شرعنتهما بموجب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية، في شباط/فبراير الماضي.

ووفقا لمنظمة "كرم نابوت" الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان وسياسة الأراضي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن هذه الخرائط تبين أن "الإدارة المدنية" وسّعت مساحة البؤرة الاستيطانية "عشهيئيل" 18 مرة، من 55 دونما استولى عليها المستوطنون إلى 880 دونما، ووسعت مساحة البؤرة الاستيطانية "أفيغيل" مرتين ونصف، من 75 دونما استولى عليها المستوطنون إلى 201 دونم.

وهاتان البؤرتان الاستيطانيتان العشوائيتان هما أول بؤرتين بين عشر بؤر استيطانية عشوائية قررت الحكومة الإسرائيلية الحالية شرعنتها، اللتين نشرت "الإدارة المدنية" منطقة نفوذهما تمهيدا لشرعنتهما فعليا. وادعت "الإدارة المدنية" أنه بالإمكان تقديم اعتراضات على الخريطتين خلال 21 يوما، بدءا من أول من أمس، الإثنين.

ويتبين من خريطة البؤرة الاستيطانية "أفيغيل" أن قسما من المباني فيها ستبقى "غير قانونية" لأنها بنيت داخل منطقة إطلاق النار رقم 918، وتوقفت منطقة النفوذ عن حدودها. كذلك أدخلت "الإدارة المدنية" إلى منطقة البؤرة الاستيطانية "عشهيئيل" بؤرة استيطانية على شكل "مزرعة" من دون أن يكون هناك تواصلا جغرافيا بينهما، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

والبؤرة الاستيطانية العشوائية، خلافا لمستوطنة، هي نقطة استيطانية أقامها إسرائيليون في الضفة الغربية بدون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية. ويذكر أن جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية غير شرعية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تعتبر أن البؤر الاستيطانية فقط غير قانونية إلى حين شرعنتها.

ولا تخلي سلطات الاحتلال قسما من البؤر الاستيطانية العشوائية بزعم وجودها في "أراضي دولة"، التي تحمل هذه الصفة بعد أن صادرها الاحتلال. ويسعى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، و"الإدارة المدنية" إلى تسريع إجراءات شرعنة جميع البؤر الاستيطانية الموجودة في "أراضي دولة".

وتشرعن سلطات الاحتلال بؤرا استيطانية عشوائية أخرى، إضافة إلى العشر التي اتخذت الحكومة قرارا بشرعنتها، من خلال ضمها إلى مستوطنات ووصفها بأنها "أحياء" تابعة لها، بواسطة "مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية".

وأفادت الصحيفة بأن هذا الإجراء يتم من دون إعلان ولذلك لا تعقبه انتقادات كالتي توجه بعد إقامة مستوطنة جديدة بموجب قرار حكومي. وجرى مؤخرا شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين "بيلغي يام" و"هيوفيل" كأحياء تابعة لمستوطنة "عيلي". وقبل ذلك، جرى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية "نوفي نحميا" و"زايت رعنان" و"ديرخ هأفوت" و"باني كيدم" بالإعلان عنها أنها "أحياء" لمستوطنات قائمة.