كوهين: أوروغواي تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية في القدس

كوهين يقول إنه اتفق مع رئيس أوروغواي ووزير خارجيه فتح ممثلية دبلوامسية في مدينة القدس؛ وزعم أنه ناقش مع المسؤولين "زيادة التجارة بين الدول للمساعدة في مكافحة غلاء المعيشة"، بما في ذلك "زيادة حصص إسرائيل من استيراد اللحوم".

تعتزم أوروغواي افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس "لتعزيز التعاون في مجال الابتكار" مع إسرائيل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، برئيس أوروغواي، لويس لاكاجا، ووزير خارجيته، فرانسيسكو بوستيلو، في العاصمة مونتيفيديو.

وقال رئيس أوروغواي، خلال زيارة كوهين لبلاده إنه "يعتزم افتتاح ممثلية للسفارة الأورغوانية في القدس"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن كوهين "دعا رئيس أوروغواي لزيارة إسرائيل لافتتاح المكتب"، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأشار إلى أن كوهين بحث مع المسؤولين في أوروغواي "زيادة حصص إسرائيل من استيراد اللحوم من أوروغواي".

وقال كوهين ناقش مع رئيس أوروغواي ووزير خارجيته "زيادة التجارة بين الدول للمساعدة في مكافحة غلاء المعيشة".

وفي الاجتماعات، أكد كوهين "أهمية محاربة محاولات الإيرانيين لتوسيع أنشطتهم في القارة (أميركا الجنوبية)"، بحسب البيان.

وكانت أوروغواي من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل (عام 1948)، والأولى في أمريكا اللاتينية، ولإسرائيل سفارة في مونتيفيديو، ولأوروغواي سفارة في هرتسليا، وقنصليتان فخريتان في حيفا وأشدود.

وقال كوهين "لقد عملت أوروغواي جاهدة من أجل إقامة دولة إسرائيل، ونحن الآن نعمل على تعزيز العلاقات الدافئة بين الدولتين".

وفي وقت سابق الأربعاء، ادعى كوهين إن أوروغواي "ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الجاري".