بابوا غينيا الجديدة تفتح سفارة بالقدس الأسبوع المقبل

قال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس، الأسبوع المقبل، خلال زيارة رئيس الوزراء مارابي، إلى البلاد.

أعلنت بابوا غينيا الجديدة، اليوم الإثنين، أنها ستفتتح سفارة في مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، جيمس مارابي، إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس، الأسبوع المقبل، خلال زيارة رئيس الوزراء مارابي.

وأكد متحدث باسم مكتب مارابي، عندما سئل عما إذا كانت البلاد تتأهب لافتتاح السفارة، وأن مارابي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، "نعم، هذا صحيح".

ولا يوجد لبابوا غينيا الجديدة حاليا سفارة في إسرائيل، لكن لديها قنصلية في منطقة تل أبيب. ويتم التعامل مع علاقات إسرائيل مع الدولة الجزرية من خلال سفارتها في أستراليا. وأقامت الدولتان العلاقات بينهما في عام 1978.

تأتي أنباء افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة في أعقاب إعلانين مماثلين من دول أخرى. حيث أعلنت سيراليون عن نيتها افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، كما أعلنت باراغواي في الأسبوع الماضي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس أيضا.

ومن المتوقع أن تعلن المجر وفيجي عن نقل سفارتيهما في الأشهر المقبلة أيضا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في شباط/فبراير الماضي، إن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في القدس، في وقت ما في عام 2023.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن افتتاح السفارة سيتم في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

والغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل لديها سفاراتها لدى تل أبيب، باستثناء الولايات المتحدة، وكوسوفو، وغواتيمالا، وهندوراس التي لها سفارات في القدس.

وضمت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس بعد احتلاله في حرب عام 1967، وتعتبر المدينة عاصمتها "الأبدية وغير القابلة للتقسيم"، لكن ذلك لا يحظى باعتراف دولي.