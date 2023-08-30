نووي سعودي؟ غالانت يطالب واشنطن بالحفاظ على "التفوق النوعي" لإسرائيل في المنطقة

غالانت يبحث في واشنطن تقدم المساعي الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية يشمل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض؛ ويشدد على ضرورة الحفاظ على "التفوق النوعي" العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل مطالب السعودية بدعم أميركي لبرنامجها النووي الخاص.

اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لبحث تقدم المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل مع السعودية يشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وفي ظل مساعي السعودية إلى تعاون مع واشنطن في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها، شدد غالانت في بيان صدر عن مكتبه اليوم، الأربعاء، على ضرورة "الحفاظ على التفوق النوعي (العسكري) لإسرائيل" في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها غالانت مع مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف.

وفي اجتماعه مع ماكغورك، بحث غالانت "الحاجة إلى توسيع ‘اتفاقيات أبراهام‘ لتشمل دول مركزية أخرى في المنطقة"، في إشارة للسعودية. وشدد غالانت على أهمية "الترتيبات الأمنية المطلوبة لهذا الغرض".

غالانت وماكغورك

ووفقا للبيان، شدد غالانت على ضرورة الحفاظ على "التفوق النوعي (العسكري) لإسرائيل في الشرق الأوسط". وشكر ماكغورك، "على الجهود التي يبذلها مع دول عربية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين حول المساعي للتوصل إلى اتفاق مع السعودي.

ويعقب ذلك المحادثات التي أجراها لبيد مؤخرا مع مسؤولين في البيت الأبيض، أكد خلالها على معارضته لاتفاق تطبيع مع الرياض يشمل التزام أميركي بدعم برنامج نووي سعودي مدني، يشمل تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في البيان، إن غالانت استعرض أمام نظرائه الأميركيين "الأنشطة الإيرانية التي تقوض الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

غالانت وليف

وأشارت إلى أن غالانت أكد خلال حديثه مع ماكغورك أن إسرائيل "ستعرف كيف تدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد ومحاولة للمس بمواطنيها"، على حد تعبيره.

وخلال اجتماعه مع ليف، استعرض غالانت "عمليات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة ضد العناصر الإرهابية"، في إشارة إلى اعتداءات الاحتلال وتصعيده في الضفة الغربية.

وادعى غالانت أن إيران تنشط في الإطار وتسعى لـ"نحويل الأموال وتهريب الأسلحة لتنفيذ عمليات" تستهدف الإسرائيليين، في تكرار لمزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول دعم إيران للمقاومين في الضفة المحتلة.

وقال إن أجهزة أمن الاحتلال "ستواصل العمل بقوة ضد الإرهابيي"، على حد تعبيره، زاعما السعي الإسرائيلي غلى "عزلهم عن السكان المدنيين".

كما أعرب عن تقديره لـ"الدعم العلني الأميركي لعمليات الجيش الإسرائيلي" ضد ما وصفه بـ"العناصر الإرهابية في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى المقاومة في الضفة.