بمناسبة الأعياد اليهودية: إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لدول عديدة

إسرائيل تعتبر أن إيران وتنظيمات الجهاد العالمي ستستهدف إسرائيليين في دول عديدة في الشرق الأوسط وآسيا واليمين الأوروبي قد يستهدفهم، كما تحذر من السفر وتدعو لتوخي الحيطة للمسافرين إلى الدنمرك والسويد بسبب حرق القرآن الكريم

أصدرت "الشعبة لمحارية الإرهاب" في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم، الخميس، تحذير سفر إلى دول ومناطق في العالم، بمناسبة حلول أعياد يهودية، الشهر المقبل، دعت فيه المواطنين إلى الامتناع عن السفر أو توخي الحيطة لدى سفرهم إلى تلك المناطق.

وجاء في بيان صادر عن الشعبة أن التحذير يهدف إلى "زيادة إدراك الجمهور الإسرائيلي لتهديدات الإرهاب عليه في أماكن مختلفة في العالم والقيام بإجراءات ملائمة". وأضافت أن البيان يشمل قائمة محدثة وسيتم تحديثها بشكل متواصل.

وحسب البيان، فإن إيران "تواصل دفع استهداف مواطنين إسرائيليين ويهود في أنحاء العالمـ وبمساعدة أذرعها"، وأنها "تحاول القيام باتصالات مع مواطنين إسرائيليين بشكل مباشر تحت غطاء أعمال تجارية أو التنكر بجهات أخرى من أجل استهدافهم".

وتابع البيان أن "تنظيمات الجهاد العالمي والإسلام الراديكالي المختلفة تواصل العمل وتنفيذ عمليات وهجمات في مواقع مختلفة في العالم. والتهديد المركزي هو من منفذي عمليات فردية ينشطون بإيحاء من هذه التنظيمات"، وأن هذا النشاط يتركز حاليا في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وادعى البيان أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستحاولان أسر إسرائيليين في دول أجنبية، وأن الجاليات اليهودية تشكل هدفا لإرهاب اليمين المتطرف.

وأشار البيان إلى أن المناطق الأكثر تهديدا للإسرائيليين هي الدول المجاورة لإيران، وبينها جورجيا وأذربيجان وتركيا، ودول حوض البحر المتوسط وأفريقيا.

كذلك حذر البيان من السفر إلى شبه جزيرة سيناء، وأيضا إلى الدنمرك والسويد في أعقاب حرق نسخ من القرآن الكريم. وكرر البيان أن القانون الإسرائيلي يحظر سفر مواطنين من إسرائيل، وبينهم الذين يحملون جواز سفر دولة أخرى، إلى لبنان، سورية، العراق، اليمن وإيران، التي وصفها بأنها "جول عدو".