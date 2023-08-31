فشل مفاوضات المعلمين والمالية: محاولة أخيرة لمنع إضراب المدارس فوق الابتدائية

وزير التربية والتعليم يقول إن المفاوضات، الليلة الماضية، انتهت بدون توافقات. ورئيس منظمة المعلمين يقول إن الخلافات مع المالية كبيرة: المالية تقترح زيادة أجور المعلمين بـ1100 شيكل بينما يطالب المعلمون بزيادة 2000 شيكل

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الخميس، أن المفاوضات التي جرت خلال الليلة الماضية بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين فوق الابتدائيين حول اتفاق أجور جديد للمعلمين انتهت بدون توافقات. وقال كيش أنه سيلتقي مع رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، صباح اليوم، في محاولة لمنع إضراب في المدارس فوق الابتدائية لدى افتتاح السنة الدراسية، غدا.

من جانبه، قال إيرز إنه "أحترم طلب وزير التربية والتعليم بأن نلتقي صباح اليوم، لكني لست مقتنعا بأنه يوجد احتمال لحلٍ". وأضاف أنه بعد اللقاء مع كيش سيصدر تعليمات للمعلمين بخصوص الإضراب. وتابع إيرز أن "كيش بذل مجهودا لكن المفتاح بأيدي وزارة المالية، وهي لا تريد التوصل إلى حل".

ويتبين من التفاصيل التي رشحت من المفاوضات، الليلة الماضية، أن الخلافات بين منظمة المعلمين ووزارة المالية كبيرة، خاصة بما يتعلق بزيادة أجور المعلمين. واقترحت المالية زيادة بمبلغ 1100 شيكل على راتب كل معلم، بينما تطالب منظمة المعلمين بزيادة بمبلغ 3000، لكنها عبرت خلال المفاوضات عن استعداد للموافقة على زيادة بمبلغ منخفض أكثر وأن يكون 2000 شيكل.

وخلاف جوهري آخر بين الجانبين يتعلق بمدة اتفاق الأجور. وتطالب وزارة المالية بأن تكون المدة ست سنوات، يبدأ احتسابها من شباط/فبراير العام الماضي، وأن تتعهد منظمة المعلمين بألا تنفذ خلال هذه الفترة أي إجراءات نقابية تتعلق بالأجور.

في المقابل، تطالب منظمة المعلمين أن تكون مدة اتفاق الأجور ثلاث سنوات ونصف السنة، وأن تبدأ مفاوضات جديدة حول اتفاق أجور مقبل بعد سنتين. وأوضحت المنظمة أن طلبها هذا يأتي بسبب "عدم استقرار الاقتصاد الإسرائيلي"، وأنه ليس بالإمكان معرفة كيف سيكون الوضع الاقتصادي بعد ست سنوات.