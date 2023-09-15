ارتفاع مؤشر الأسعار في إسرائيل بـ0.5% والتضخم يقفز إلى 4.1%

في خلفية ارتفاع الأسعار والتضخم تراجع سعر صرف الشيكل بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود في العالم، ومن شأن وتيرة ارتفاع التضخم أن تؤثر على قرار بنك إسرائيل بخصوص الفائدة

سجل مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.5%، خلال آب/أغسطس الفائت، وفق ما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الجمعة. وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي كانت 0.3% - 0.4%. وارتفعت بذلك وتيرة التضخم في إسرائيل إلى 4.1%، فيما كانت التوقعات السابقة 3.9%.

وفي خلفية ارتفاع الأسعار والتضخم تراجع سعر صرف الشيكل بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود في العالم.

والبنود التي تسببت بارتفاع الأسعار هي الخضار الطازجة، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.9%، أسعار المواصلات التي ارتفعت بـ1.8%، تكلفة الثقافة والترفيه بـ1.3% وأسعار السكن التي ارتفعت بنسبة 0.7%

في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بـ3.6%، كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.5%

وتباطأت وتيرة انخفاض أسعار الشقق. ففي شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو انخفضت أسعار الشقق بـ0.1%، قياسا بالشهرين السابقين، بينما انخفاض أسعار الشقق في الشهرين أيار/مايو وحزيران/يونيو بـ0.2%. لكن يتبين أن أسعار الشقق بمقاييس سنوية ارتفعت بـ3.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن شأن وتيرة ارتفاع التضخم أن تؤثر على قرار بنك إسرائيل بخصوص الفائدة، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.