إدانة يهودي بمحاولة قتل شاب عربي بدافع عنصري في بات يام

أدين المتهم بالاعتداء برفقة العشرات من مثيري الشغب على الشاب سعيد موسى من مدينة الرملة أثناء مروره بسيارته في المكان، إذ وجهوا له لكمات على وجهه وأقدموا على ركله بينما كان ملقى على الأرض.

أدين شاب يهودي (27 عاما) من بات يام بمحاولة قتل شاب عربي بالإضافة إلى الضلوع في أعمال تخريب واعتداء على محال تجارية لمواطنين عرب في المدينة بدوافع عنصرية، وذلك خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وجرى إدانة المتهم ويدعى نتنئيل بنيامين بكل التهم التي نسبت إليه من بينها تنفيذ عمل إرهابي ومحاولة القتل، إلحاق ضرر متعمد بمركبة، سرقة وأعمال شغب أدت إلى أضرار.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمت في العام 2021، أن "المتهم قام بنشر دعوات عبر تطبيق ’واتس آب’ للاعتداء على محال تجارية بملكية مواطنين عرب، وفي أعقاب ذلك وصل برفقة عشرات الأشخاص إلى شارع ’بن غوريون’ في بات يام، وأقدموا على تحطيم نوافذ المحال وتخريب ونهب أحد المطاعم".

الشاب سعيد موسى الذي تعرض للاعتداء والهجوم في بات يام

كما أدين المتهم بالاعتداء برفقة العشرات من مثيري الشغب على الشاب سعيد موسى من مدينة الرملة أثناء مروره بسيارته في المكان، إذ وجهوا له لكمات على وجهه وأقدموا على ركله بينما كان ملقى على الأرض. وفي أعقاب ذلك دافع مارة من المكان آنذاك عن الشاب موسى حتى ابتعد المتهم ثم عاد مرة أخرى وركله برأسه وألقى عليه زجاجة بقصد التسبب بقتله.

وورد في قرار المحكمة أن "الحديث يدور عن حادثة خطيرة تبث كراهية عنيفة، إذ وجد خلالها مواطن عربي تواجد في منطقة المتنزه ببات يام نفسه مجبرا على الصراع على حياته أمام حشد غاضب من الناس الذين هاجموه بوحشية فقط لأنه عربي".

وبيّن أنه "من الصعب مشاهدة مقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة في ذلك الوقت، لاسيما أن الشهادات التي سمعناها من الصحافيين والمارة الذين تواجدوا في المكان تقشعر لها الأبدان. بالنسبة لبعض الأشخاص الذين وثقوا الحادثة، من الواضح أنهم تعرضوا لحدث صادم إثر ما شاهدوه".

وقالت المحكمة في قرارها "لم يعتقد أيا من الشهود في ذلك الوقت أن صاحب الشكوى كان إرهابيا وأنه جاء لتنفيذ عملية، كما لم يسمع أيا من الشهود هتافات ’إرهابي’ إنما كانت هتافات قومية ’عربي عربي’".