سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي واعتقال مشتبهين

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها".

دبابة الجيش الإسرائيلي بعد العثور عليها في محل للخردة

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش قرب محور طرق "إلياكيم" القريب من يوكنعام عيليت.

واعتقلت الشرطة شخصين من طبرية وحيفا، في الأربعينيات من عمريهما، بشبهة ضلوعهما في سرقة الدبابة.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنها تلقت بلاغا من قبل وزارة الأمن، الليلة الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب الجيش.

وفي أعقاب ذلك، باشر عناصر الشرطة عمليات البحث حتى العثور على الدبابة في محل للخردة بمنطقة نيشر قرب حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها".

وأبلغت الشرطة وزارة الأمن بالعثور على الدبابة، فيما أعلنت عن فتحها تحقيقا مشتركا مع الشرطة العسكرية.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن أن "الحديث يدور عن دبابة من نوع ’ميركفا 2’ التي لم تعد صالحة للاستخدام منذ سنوات طويلة".

وأضاف أن "الدبابة لا تحتوي على أي أسلحة كما أن أنظمتها لا تعمل، إذ أنها تواجدت في منطقة مفتوحة معدة لإطلاق النار بهدف تدرب الجنود عليها. ويجري التحقيق في الحادثة".