اتهام ضابط شرطة بإطلاق رصاصتين على فتاة ووالدها بالشيخ جراح

أصابت الرصاصة التي تم إطلاقها ظهر الفتاة، مما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري وإصابة في رئتها اليمنى، وكانت الفتاة القاصر تعاني من صعوبة في النوم وألم في الظهر وحركة محدودة؛ وفقا لما جاء في لائحة الاتهام.

قدمت وحدة التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش")، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة ضد ضابط شرطة، على خلفية إطلاقه رصاصة مطاطية على الفتاة جنى الكسواني بحي الشيخ جراح وإصابتها بظهرها.

ونسبت لضابط الشرطة تهم "ارتكاب جرائم وإصابة خطيرة في ظروف مشددة، وإطلاق رصاص من سلاح ناري واعتداء".

توثيق من الشيخ جرّاح: الكسواني تصاب بكسور خطيرة برصاص الاحتلال

للتفاصيل: https://t.co/jewLeoZrBR pic.twitter.com/ybR0SnjkfB — موقع عرب 48 (@arab48website) May 25, 2021

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "وخلال مواجهات وقعت في القدس (المحتلة) في أيار/ مايو 2021 في حي الشيخ جراح، تخللها إلقاء حجارة وإطلاق ألعاب نارية تجاه قوات الشرطة المتواجدة في الحي، وصل المتهم كجزء من واجباته كضابط شرطة إلى الحي وهو مسلح ببندقية مع رصاص مطاطي".

وأضافت أن "المتهم لاحظ خروج عدة أشخاص من بوابة منزل بينهم الفتاة القاصر (16 عاما) ووالدها وشقيقها، إذ طلب المتم وهو يحمل سلاحا من الأشخاص الدخول إلى المنزل، وفي أعقاب ذلك دخل أفراد الأسرة إلى ساحة منازلهم وأثناء ذلك وبينما كان ظهرهم للمتهم، رفع الأخير السلاح وأطلق عليهم رصاصة مطاطية دون مبرر وخلافا لتعليمات الإجراء المتعلقة بتفعيل واستخدام الرصاص المطاطي".

الفتاة الكسواني خلال مكوثها في المستشفى

وأصابت الرصاصة التي تم إطلاقها ظهر الفتاة، مما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري وإصابة في رئتها اليمنى، وكانت الفتاة القاصر تعاني من صعوبة في النوم وألم في الظهر وحركة محدودة؛ وفقا لما جاء في لائحة الاتهام.

وتابعت أن "المتهم قام بتجهيز السلاح بعيار مطاطي آخر، وأطلق عيارا آخر أصاب ساق والد الفتاة". فيما بيّنت لائحة الاتهام أن هناك حظر نشر على جميع التفاصيل المتعلقة بضابط الشرطة المتهم.