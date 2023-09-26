رسالة إسرائيلية لحماس تدعي أن وقف دخول العمال سببه المظاهرات بالقطاع

إسرائيل تحمل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رسالة إلى حركة حماس تدعي أنه في حال توقف المظاهرات الفلسطينية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع وإطلاق البالونات الحارقة سيتم فتح معبر إيرز

حمل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الذي توجه إلى قطاع غزة اليوم، الثلاثاء، رسالة من إسرائيل إلى حركة حماس تقول إنه في حال توقف المظاهرات الفلسطينية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه "غلاف غزة"، سيتم فتح معبر إيرز (بيت حانون) من أجل دخول العمال من القطاع إلى إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه "لا نعتزم تحسين (أوضاع) سكان غزة" وأن رسائل مشابهة للتي حملها وينسلاند نقلها إلى حماس الوسطاء المصريون والقطريون أيضا، حسبما نقل عنها موقع "واينت" الإلكتروني.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمال من القطاع، البالغ عددهم 18500 عامل، من الدخول إلى إسرائيل للعمل، بعد إغلاق معبر إيرز قبل نحو أسبوع، بادعاء تنظيم مظاهرات عند السياج الأمني.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن حماس طالبت بزيادة 1500 تصريح عمل وبحيث يصبح عدد العمال الغزيين في إسرائيل 20 ألفا، لكن إسرائيل لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، وقالت إنه في حال ساد هدوء عند السياج الأمني فإنه سيتم النظر في طلب زيادة عدد العمال، والذي يستوجب مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وأصيب متظاهران، على الأقل، مساء أمس الإثنين برصاص جيش الاحتلال فيما جرى قصف مواقع للمقاومة، مع تواصل الاحتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل شرقي غزة للأسبوع الثاني على التوالي.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والصحافية، بقنابل الغاز السام والرصاص الحي.

ومنذ يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، يواصل الفلسطينيون احتجاجهم بشكل يومي قرب السياج الفاصل، في فعاليات شعبية وجماهيرية تنديدا باعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ونصرة للأسرى داخل سجون الاحتلال.