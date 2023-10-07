حكومة وحدة إسرائيلية؟ لبيد يطالب وغانتس يؤيد ونتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو لييد وغانتس للانضمام إلى حكومة "طوارئ" موسعة، ويشترط أن يتم ذلك "بنفس الصيغة التي بموجبها انضم بيغين، إلى حكومةإشكول" عشية حرب حزيران 1967؛ غانتس يعبر عن موافقة مبدئية على أن ينتصب الحكومة "حصريًا على التحديات الأمنية".

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى الانضمام لـ"حكومة طوارئ موسعة"، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم السبت.

وأخطر غانتس، نتنياهو، في لقاء جمع بينهما مساء اليوم، أنه لا يمانع إقامة حكومة وحدة قومية موسعة، الأمر الذي كان زعيم المعارضة الإسرائيلية، لبيد، قد عرضه خلال اجتماع له مع نتنياهو، لإطلاعه على التطورات الأمنية، فيما تتواصل المواجهات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في "غلاف غزة".

وجاء في بيان صدر عن غانتس أنه اجتمع مع نتنياهو في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وتلقى تحديثا حول الوضع الأمني، وخلال الجلسة، أكد غانتس "أثيرت إمكانية تشكيل حكومة طوارئ". وشدد غانتس على أن "الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم".

وأكد غانتس أنه "ينظر بإيجابية إلى إمكانية المشاركة في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريًا على التحديات الأمنية، وبطريقة تسمح بالشراكة والتأثير الكبير على صنع القرار في المنتديات ذات الصلة"، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

من جانبه، قال حزب الليكود إن نتنياهو دعا كل من غانتس ولبيد إلى الانضمام إلى "حكومة طوارئ موسعة؛ بنفس الصيغة التي بموجبها انضم زعيم المعارضة الراحل، مناحيم بيغين، إلى حكومة (ليفي) إشكول عشية حرب الأيام الستة (في إشارة إلى حرب حزيران/ يونيو 1967).

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، لبيد، في أعقاب لقائه مع نتنياهو، مساء اليوم، إنه "لن أنشغل الآن بمسألة من المذنب أو لماذا فوجئنا، فهذا ليس الوقت المناسب. ونحن سنقف موحدين ضد أعدائنا".

وأضاف أنه "التقيت الآن مع رئيس الحكومة نتنياهو. وأبلغته بأنه في حالة الطوارئ الحالية أنا مستعد لوضع جميع الخلافات جانبا، وأن نشكل معا حكومة طوارئ مهنية، مقلصة، تدير الحرب الصعبة والمعقدة والمستمرة التي أمامنا".

وفي هذه الأثناء، يجتمع غانتس ولبيد لتنسيق الخطوات المقبلة، فيما برزت خلافات في أوساط الجانبين قبل اللقاء الذي جمع بينهما، إذ يقترح غانتس الانضمام إلى الحكومة الحالية لفترة محددة دون شروط مسبقة، ويعتقد أنه "ليس من الواقعي أن يقوم نتنياهو بحل الحكومة الحالية، الأمر الذي سيعتبر إنجازا لحماس".