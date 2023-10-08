الكابينيت الإسرائيلي يتخذ قرارات لـ"تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد"

الحكومة الإسرائيلية تعلن أن الكابينيت الأمني المصغر اتخذ "سلسلة من القرارات العملياتية لتدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي"، نتنياهو يتحدث عن "حرب طويلة وصعبة" وتوعد بمواصلة الهجوم "دون تحفظ ولا هوادة".

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الليلة، شن هجوم عنيف ومتواصل على قطاع غزة المحاصر يهدف إلى "تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بطريقة تلغي قدرتها ورغبتها في تهديد وإيذاء مواطني إسرائيل لعدة سنوات قادمة".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد منتصف ليلة السبت - الأحد، وأشار البيان إلى أن الكابينيت اتخذ "سلسلة من القرارات العملياتية" لتحقيق أهدافه، وقال إنه قرر "وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود والسلع".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس"، وأضاف "المرحلة الأولى تنتهي في هذه الأثناء بتدمير أغلبية قوات العدو التي توغلت في أراضينا، وبنفس الوقت بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ولا هوادة حتى تحقيق الأهداف".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المداولات في الكابينيت تمحورت "حول شكل الرد الإسرائيلي" على هجوم حماس المباغت على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، فجر السبت، غير أن التقارير تؤكد أن "الرد الإسرائيلي سيكون استثنائيا وغير مسبوق".

كما طُرح خلال جلسة الكابينيت مخاوف من انضمام "جبهات أخرى إلى الحرب"، في إشارة إلى الجبهة الشمالية والمناطق الحدودية مع لبنان وسورية؛ وخلال المناقشات عبر وزراء عن استيائهم من "سلوك الجيش الإسرائيلي"، وسط تأكيد على "الحاجة للتركيز على القتال" في هذه المرحلة.

ومساء السبت، قال نتنياهو، السبت، إن "ما حدث اليوم لم نشهده من قبل"، محذرا من "أيام صعبة" تنتظر الإسرائيليين، وأضاف "سنحول الأماكن التي تختبئ فيها حماس إلى أنقاض".

وتابع أن "هذه الحرب ستستغرق وقتا وستكون صعبة وسنواجه أيام صعبة، ولكننا سننتصر في الحرب والثمن باهظ للغاية بحيث لا يمكن تحمله".

وتوعّد نتنياهو بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيستخدم على الفور كل قوته لتدميرهم والانتقام بالقوة لليوم الذي ألحقوا فيه الأذى بإسرائيل ومواطنيها".

وتابع "سنقوم بتدمير كل المواقع التي يتحصن بها عناصر حماس ويتسترون فيها ونجعلها أنقاضا، سنفعل ذلك بكل قوة وبكل مكان". وحمّل نتنياهو حركة حماس مسؤولية "حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".