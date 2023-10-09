الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "مسلحين تسللوا من لبنان"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، قتل "عددا من المسلحين المشتبه بهم" الذين تسللوا من لبنان، فيما قصفت المروحية الإسرائيلية مواقع جنوبي لبنان. حزب الله ينفي أي اشتباك بين عناصره والجيش الإسرائيلي أو أي عملية تسلل للداخل.

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "عددا من المسلحين تسللوا من لبنان" إلى الجليل الغربي قرب قرية عرب العرامشة، وأعلن قصف مواقع في المنطقة بواسطة طائرة مروحية والشروع بعلميات بحث في المنطقة في محاولة للعثور على آخرين، وسط تصاعد لحالة التوتر في المنطقة الحدودية.

ولفتت تقارير إسرائيلية إلى عملية تسلل ثانية من جنوبي لبنان إلى المناطق الإسرائيلية المحاذية، من موقع آخر يقع إلى الشرق من الموقع الأول الذي تسللت منه مجموعة من الأشخاص؛ فيما طالبت بلدية كريات شمونة، السكان، بالدخول فورا إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بحالة متوسطة الخطورة، في تبادل لإطلاق نار مع المجموعة التي نفذت عملية التسلل الأولى من جنوبي لبنان إلى قرية عرب العرامشة؛ فيما قالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين من عناصر المجموعة.

وسارع "حزب الله" إلى نفي أي مسؤولية له عن التسلل أو تبادل إطلاق النار مع عناصر الجيش الإسرائيلي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب "لا صحة للمعلومات المتداولة عن اشتباك بين عناصر المقاومة والعدو الاسرائيلي أو أي عملية تسلل الى الداخل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، قصف مواقع "في الأراضي اللبنانية" (لم يحدد طبيعتها) بواسطة طائرات مروحية، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وبحسب الوكالة الرسمية اللبنانية، فإن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مواقع في خراج بلدات الضهيرة ويارين والناقورة.

وقال رئيس بلدية الضهيرة، عبد الله الغريب، "تعرضت حقول زراعية في أطراف البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، سبقه دوي رشقات متقطعة"، استمر قرابة ثلاثة أرباع الساعة.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية) أن رقعة القصف المدفعي الإسرائيلي توسعت مستهدفة أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وأفادت بتسجل "تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض في سماء الجنوب"، وأشارت إلى "توتر" تشهده المنطقة، وسمعت "أصوات أبواق الخطر صادرة عن موقع لـ‘اليونيفيل‘ في بلدة شمع".

كما أفادت لاحقا بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف من طلعاته في سماء الجنوب. ونفذ غارة استهدفت منزلا خاليا في بلدة الضهيرة، في حين استهدف القصف الإسرائيلي المعادي أطراف الضهيرة ويارين ومروحين وعيتا الشعب في محيط موقع الراهب".

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن مجموعة من أربعة مسلحين على الأقل تسللوا من لبنان إلى المنطقة الواقعة قرب قرية عرب العرامشة الحدودية؛ فيما طالبت السلطات الإسرائيلية سكان المنطقة بالتزام المنازل وعدم مغادرتها، لتطالبهم لاحقا بالنزول للملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتي هاون من لبنان، سقطت إحداهما في الأراضي اللبنانية، وأكدت عدم وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين؛ في حين قالت مصادر لبنانية إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف موقع إطلاق القذائف، علما بأن صافرات الإنذار دوت في وقت سابق في بلدات إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان.

وأكدت القناة 12 أن مسلحا واحدا على الأقل نجح بالانسحاب عائدا إلى لبنان. في حين نفت مصادر في "حزب الله"، تحدثت لوكالة "رويترز"، "المعلومات المتداولة عن اشتباك بين عناصر من حزب الله والجيش الإسرائيلي أو أي عملية تسلل للداخل".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته مدعومة بطائرات مروحية قتلت عددا من الملسحين الذين تسللوا من لبنان، وسط تقارير عن قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في المنطقة وسماع تبادل لإطلاق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد "ورود تقارير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الاسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة".

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن خلية من 4 أشخاص "تسللت" من جنوبي لبنان إلى مناطق حدودية في الجليل الغربي، وشرعوا بتبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال؛ وبحسب القناة 12 فإن قوات إسرائيلية حاصرت الخلية وقتلت عناصرها.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت تقارير إسرائيلية إلى إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان على المنطقة الشمالية، سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عن انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي.