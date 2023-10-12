استطلاع: غالبية عظمى تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني

الاستطلاع أجري بين اليهود فقط: 84% من الجمهور كله، و79% من ناخبي أحزاب الائتلاف، يحملون الحكومة المسؤولية عن الإخفاق الذي سمح بهجوم حماس، السبت الماضي، و56% من الجمهور يطالبون نتنياهو و52% يطالبون غالانت بالاستقالة

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الخميس، أن 84% من الإسرائيليين يعتقدون أن القيادة السياسية الإسرائيلية مسؤولة الإخفاق الذي أدى إلى هجوم مقاتلي حماس الواسع والمفاجئ على "غلاف غزة" وبلدات في جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري بين اليهود فقط، فإن 79% من ناخبي أحزاب الائتلاف في الانتخابات الأخيرة قالوا أيضا إن القيادة السياسية هي المسؤولة عن هذا الإخفاق.

ويجمع الجمهور تقريبا، بنسبة 94%، على أن حكومة نتنياهو الحالية تتحمل مسؤولية الوضع الذي أدى إلى انهيار المنظومة الدفاعية كلها عن البلدات في جنوب إسرائيل.

وقال 75% إن الحكومة "تتحمل مسؤولية كبيرة جدا" أو "مسؤولية كبيرة". ورأى 67% من الجمهور، بضمنه 56% من ناخبي أحزاب الائتلاف، أن "إخفاق 2023" أكبر من "إخفاق حرب يوم الغفران" في العام 1973.

ويرى 56% من الجمهور أن على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه في نهاية الحرب، وكانت هذه النسبة 28% بين ناخبي أحزاب الائتلاف. كذلك رأى 52% أن على وزير الأمن، يوآف غالانت، الاستقالة من منصبه في نهاية الحرب.

ويتبين أنه كلما ازداد تدين المستطلعين ترتفع الثقة بالحكومة. ويعتقد 92% من العلمانيين أن القيادة السياسية تتحمل مسؤولية الإخفاق، مقابل 79% من المتدينين التقليديين و83% من المتدينين و67% من الحريديين. وينطبق ذلك على مسألة مسؤولية الحكومة عن الوضع الذي أدى إلى انهيار المنظومة الدفاعية كلها عن بلدات الجنوب.

وقال 59% إنه لا يعتمدون أبدا أو يعتمدون "قليلا فقط" على الحكومة في إدارة الحرب، وترتفع هذه النسبة إلى 88% بين ناخبي أحزاب الائتلاف.

وأفاد 92% بأنهم مصابون بالهلع في أعقاب هجوم حماس، يوم السبت الماضي، وقال ثلثهم إنهم "هلعون جدا".