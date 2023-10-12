لليوم السادس: غارات مدمرة على قطاع غزة

فجر اليوم الخميس، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق سكنية ومنازل خلفت عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، في وقت شنت مدفعية الاحتلال عدة غارات شرق المحافظة الوسطى.

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، يومها السادس، يواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المأهولة في قطاع غزة، وكذلك تدمير المؤسسات المدنية ومشاريع البنى التحتية، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا.

ووصل عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان إلى أكثر من 1200 شهيدا، بالإضافة إلى 5489 جريحا، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2540 وحدة سكنية دمرت، ونحو 338 ألف مدني نزحوا من بيوتهم داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما.

وفجر اليوم الخميس، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق سكنية ومنازل خلفت عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، في وقت شنت مدفعية الاحتلال عدة غارات شرق المحافظة الوسطى.

وطال القصف منزلا قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المطوق في منطقة المسجد الغمري بجباليا البلد،

وشنت زوارق الاحتلال عدة غارات غرب مدينة خانيونس، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال أراضي زراعية شرق القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.