مكتب نتنياهو: لم يتم إطلاع رئيس الحكومة إلا في الساعة 06:29 عن العملية

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "رئيس الحكومة، نتنياهو، أُطلع فقط في الساعة 06:29 بالضبط، عندما اندلع القتال وليس قبل ذلك. ذهب على الفور إلى مقر وزارة الأمن (الكيريا)، وقام بتقييم الوضع واستدعى الكابينيت".

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر في ظل التقارير عن سلسلة من الإخفاقات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، إدت إلى الفشل في التصدي للهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية في ما يسمى بـ"غلاف غزة"، فجر السبت الماضي.

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