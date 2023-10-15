الحرب على غزة.. حصيلة الشهداء ترتفع إلى 2329 والاحتلال يُرجئ التوغل البري

يأتي هذا التصعيد بعدوان الاحتلال، دعا مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، بينما ينتظر انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون).

يواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي قصف المناطق المأهولة في قطاع غزة، وشن الاحتلال فجر اليوم الأحد، غارات مكثفة على مناطق سكنية ومنازل في مناطق مختلفة بالقطاع خلفت عشرات الشهداء والجرحى جميعهم من المدنيين.

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ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي، يومها التاسع، نجدد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، حيث بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أكثر من 2329 شهيدا، و9042 مصابا، بينما ردت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ وبضمنها تل أبيب الكبرى وعسقلان.

يأتي هذا التصعيد بعدوان الاحتلال، دعا مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، بينما ينتظر انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون)، إلى جنوبي القطاع.

وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حشد قواته والتحضر للتوغل البري وسط عملية التهجير القسري التي ينفذها والمجازر التي يرتكبها بحق العائلات في غزة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن نقلا عن ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، تأكيدهم أن جيش الاحتلال أرجأ توغله المقرر في قطاع غزة لعدة أيام "بسبب الظروف الجوية السيئة".

وفيما تشتد صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تستعد لتوسيع هجماتها على غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، تدمج بين عدة أمور من بينها الهجوم من الجو والبحر والبر، مع استكمال تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.