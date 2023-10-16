شاهدة عيان إسرائيلية: "قواتنا قتلت الرهائن والخاطفون تعاملوا معنا بإنسانية"

شاهدة العيان في كيبوتس "بئيري" قبل 10 أيام: "سقطت قذيفتا دبابة داخل بيت وقُتل جميع الذين بداخله بنيران قواتنا. وشاهدت 5 قتلى من أعضاء الكيبوتس بنيران قواتنا خلال اشتباك. وقُتل العشرات من أصدقائي"

أدلت مواطنة إسرائيلية، عرّفت نفسها باسم ياسمين، بإفادة لافتة حول الأحداث التي كانت شاهدة عيان عليها في كيبوتس "بئيري" في منطقة "غلاف غزة" أثناء الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وجاء إفادتها خلال مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس الأحد.

وقالت ياسمين إنه "كنت رهينة بأيدي حماس لمدة ساعتين ونصف الساعة. قبل ذلك لم نكن نعلم بتسلل مخربي حماس. وبعد أن علمنا بذلك كنا خائفين، وكان عددنا 12 شخصا مع 40 مخربا داخل بيت. وتواجد في الكيبوتس 100 مخرب".

وأضافت أن مقاتلي حماس "لم ينكلوا بنا. تعاملوا معنا بإنسانية جدا. وأعطونا الماء لنشرب. ورأوا أننا متوترون وقاموا بتهدئتنا. لم يتعامل أحد منهم بعنف معنا. وطلب الخاطفون أن نتصل بالشرطة، واتصلنا. وبعد وصول الشرطة جرى تبادل إطلاق نار كثيف. تم إطلاق كمية هائلة من الذخيرة".

وتابعت ياسمين أنه "خلال ذلك استخدمني أحد الخاطفين كدرع واق. وقرر أن يستسلم. خرجنا من البيت تحت إطلاق النار. وعندها سمعني أفراد الشرطة وتوقفوا عن إطلاق النار".

وأفادت بأنه "رأيت 5 – 6 أشخاص من أعضاء الكيبوتس على الأرض. لقد قُتلوا خلال تبادل إطلاق النار. لقد قتلت الشرطة الجميع وبضمنهم الرهائن. وجرى إخلاء سبيلي".

وأردفت أنه "سقطت قذيفتا دبابة داخل بيت وقُتل جميع الذين بداخله بنيران قواتنا. هذا أكيد. وتم إخلاء سبيلي وإنقاذ حياتي بفضل ذلك المخرب الذي قرر تسليم نفسه. لقد قُتل عشرات من أصدقائي".