"حزب الله" يستهدف دبابة إسرائيلية على الحدود.. قصف مدفعي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" فجر اليوم الأربعاء استهداف دبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب وإصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها؛ وفقا لما جاء في بيان له.

من مكان القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان

تجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اليوم الأربعاء على مواقع عسكرية ومحيط بلدات واقعة قرب الحدود.

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وقالت تقارير لبنانية، إن الجيش الإسرائيلي شن قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة في الجنوب، فيما لم يتطرق الجيش الإسرائيلي إلى ذلك.

وأفيد بأن سيارات تابعة للجيش اللبناني والصليب الأحمر توجهت اليوم إلى مكان وجود جثامين 3 مقاومين عند "الخط الأزرق" في علما الشعب، فيما يجري فحص جثامين المقاومين من قبل الجيش اللبناني.

وأعلن "حزب الله" صباح اليوم الأربعاء استهداف دبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب وإصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها؛ وفقا لما جاء في بيان له.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردّ بقصف مدفعي على موقع إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قرب "شتولاة"، سبقه قصف مواقع لـ"حزب الله" خلال الليلة الماضية.

وشهدت الحدود مع لبنان أمس الثلاثاء توترا وقصفا متبادلا، أسفر عن مقتل 5 من عناصر "حزب الله" مقابل إصابة جنديين إسرائيليين ومواطن آخر بجروح، وفقا لما أعلن الجيش الإسرائيلي.