غالانت: أهداف الحرب "محو حماس" وإزالة مسؤولية إسرائيل عن غزة

غالانت للجنة الخارجية والأمن: "إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة المسؤولية من جانب إسرائيل عن الحياة في قطاع غزة وإنشاء واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل وسكان الغلاف"

كرر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، القول "إننا في حرب لا مفر منها وفرضتها حماس علينا وبذلك قررت مصيرها. والسابع من تشرين أول/أكتوبر هو اليوم الذي بدأت فيه عملية محو حماس". وجاءت أقوال غالانت في بداية اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وقال غالانت إن غايات حرب إسرائيل على قطاع غزة هي "القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والسلطوية، إزالة مسؤولية إسرائيل بالكامل عن قطاع غزة، وإنشاء نظام أمني جديد".

وتابع أن "هذه حرب من ثلاث مراحل منظمة: نحن موجودون في المرحلة الأولى، التي تجري فيها معركة عسكرية بالنيران ولاحقا باجتياح بري هدفه القضاء على ناشطين واستهداف بناهم التحتية من أجل التسبب بانهيار حماس والقضاء عليها".

وأضاف غالانت أن "المرحلة الثانية ستكون مرحلية باستمرار القتال بقوة منخفضة أكثر والقضاء على جيوب المقاومة".

والمرحلة الثالثة، بحسب غالانت، "ستكون بإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة المسؤولية من جانب إسرائيل عن الحياة في قطاع غزة وإنشاء واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل وسكان الغلاف"، أي المستوطنات في "غلاف غزة".