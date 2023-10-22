إسرائيل بصدد جلب 160 ألف عامل أجنبي مكان العمال الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي أوقف دخول العمال الفلسطينيين من أجل العمل منذ بدء الحرب على غزة. وإسرائيل تسعى إلى تشجيع العمال الأجانب على البقاء من خلال محفزات مالية بمبلغ 2000 شيكل شهريا لكل عامل

عمال تايلانديون تم إجلاؤهم من إسرائيل يصلون لمطار قرب بانكوك، الأسبوع الماضي (أ.ب.)

يسعى وزير الاقتصادي الإسرائيلي، نير بركات، إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي بأسرع وقت، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين الذين أوقف الاحتلال دخولهم إلى إسرائيل من أجل العمل منذ شن الحرب على غزة.

وحسب خطة بركات، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لفرع البناء، 15 ألف عامل لفرع الزراعة، 22 ألف عامل للصناعة و24 ألف عامل للمطاعم، وعمال آخرين لفروع أخرى.

كذلك التقى وزير الزراعة، آفي ديختر، أول من أمس الجمعة، مع سفير فيتنام في إسرائيل وبحث معه جلب عمال فيتناميين إلى إسرائيل، وشدد على أهمية بقاء العمال الأجانب في إسرائيل للعمل في الزراعة في منطقة "غلاف غزة".

ويذكر أن عددا من العمال الأجانب، غالبيتهم تايلانديين، قُتلوا خلال عملية طوفان الأقصى التي شنها مقاتلو حركة حماس في جنوب إسرائيل، في السابع من الشهر الجاري، كما نُقل عدد آخر منهم إلى قطاع غزة.

وتعمل وزارة الزراعة وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية مقابل سفارات أجنبية من أجل تشجيع العمال الأجانب على البقاء في إسرائيل بالرغم من استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك من خلال منح محفزات مالية بمبلغ 2000 شيكل شهريا لكل عامل.