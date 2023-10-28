نتنياهو: الحرب في غزة حربنا الثانية من أجل الاستقلال.. ستكون طويلة وصعبة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، على أن الحرب على قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة"، معتبرا أنها "الحرب الإسرائيلية الثانية من أجل الاستقلال"، في حين رفض الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضده بأن السياسات التي اتبعها أدت لـ"تقوية سلطة حركة حماس".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الأمن، يوآف غالانت، وعضو "كابينيت الحرب"، الوزير بيني غانتس، ومذ بدء الحرب على غزة، كان هذا أول مؤتمر صحافي يجيب خلاله نتنياهو على أجوبة الصحافيين، الذين حاولوا وفشلوا في انتزاع تصريح مباشرة منه حول مسؤوليته عن هجوم حركة حماس المباغت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"، وأضاف أنه "لا يمكنه القول إن إيران كانت متورطة في التخطيط التفصيلي" لهجوم القسام، في حين شدد على أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة أولوية و"أحد أهداف الحرب".

وقال نتنياهو إن توسيع العمليات البرية اتخذت بإجماع القيادات السياسية في "كابينيت الحرب" والقيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، دون التطرق مباشرة إلى الاجتياح البري لقطاع غزة الذي يترقبه الرأي العام الإسرائيلي، ضمن الحرب الانتقامية التي تشنها إسرائيل غزة.

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