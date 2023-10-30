تسهيلات في امتحانات البجروت على خلفية الحرب على غزة

الوزارة تعد خطة تشمل تسهيلات في امتحانات البجروت لطلاب المرحلة الثانوية خلال العام الجاري، بما في ذلك تأجيل موعد الامتحانات، وتقليص المواد؛ جميع الطلاب سيحصلون على وقت إضافي.

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، الإثنين، عن تسهيلات في امتحانات البجروت لطلاب المرحلة الثانوية خلال العام الجاري، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية.

وبحسب الخطة التي استعرضها وزير التعليم، يوآف كيش، سيتم تأجيل امتحانات البجروت الشتوية بحيث تجرى في شهر آذار/ مارس، بعد نحو شهرين من موعدها الأصلي، فيما تبدأ الامتحانات الصيفية في شهر أيار/ مايو المقبل.

كما قررت الوزارة تقليص المواد التي تشملها الامتحانات، وتوسيع إمكانية اختيار الطلاب بين الأسئلة، كما سيحصل جميع الطلاب على وقت إضافي لحل الامتحانات.

كما قررت الوزارة تقديم تسهيلات إضافية لسكان المناطق التي تم إخلاؤها في محيط قطاع غزة وقرب المناطق الحدودية جنوبي لبنان، بما في ذلك تخفيف وزن الامتحانات الداعمة من 70 إلى 50%.

كما سيحصل طلاب هذه المناطق على حصة أكبر في العلامات النهائيو للدرجات السنوية التي يمنحها المعلمون على إنجازات الطالب على مدار العام.

وفي المواد التي يكون وزن امتحان الدعم فيها 50% من الدرجة النهائية سيتم تخفيضها إلى 40%.

كما أعلنت الوزارة عن تأجيل امتحانات "ميتساف" المقررة في شباط/ فبراير، المخصصة لطلاب الصف الرابع في المرحلة الابتدائية والتاسع في المرحلة الإعدادية.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيتم إجراء تقييم آخر للوضع، حيث سيناقش موظفو الوزارة موعدًا آخر لامتحانات "ميتساف".