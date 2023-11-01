رئيس "أمان" يقر مجددا بالإخفاق: الاستخبارات العسكرية فشلت في التحذير من الحرب

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، أهارون حاليفا إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحت قيادته فشلت في التحذير من هجوم "حماس" المباغت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على نقاط عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

أقر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، اليوم الأربعاء، بفشل جهازه في إطلاق إنذار للحرب، وذلك في إشارة إلى الإخفاق في توقع هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات حاليفا، الذي كان قد أقر بالإخفاق واعترف بالفشل، في حفل تخريج ضباط المخابرات العسكرية، وقال إن "أمان تحت قيادتي فشل، ولم يقم بمهمته الأكثر أهمية وهي التحذير من الحرب. وأنا كرئيس للجهاز أتحمل المسؤولية عن ذلك، كما أكدت منذ اليوم الأول للحرب".

وتابع "نحن نواجه أعداء من الشمال والشرق، من قريب وبعيد. عناصر أمان من جميع التشكيلات - جمع المعلوات الاستخباراتية والأبحاث والعمليات والمقرات، في الميدان، هم شركاء أساسيون في المعركة على صعيدي الهجوم والدفاع".

ورفض حاليفا الطرق القائل إن إسرائيل تواجه حربا وجودية، وقال: "إنها ليست حربا وجودية. إن وجود دولة إسرائيل ليس على المحك. ومع ذلك، فهذه حرب على نمط وجودنا هنا. على قدرتنا على العيش في بلدنا بأمان وسلام وتفير خيارات للأجيال القادمة".