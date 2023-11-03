استطلاع: غالبية إسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني وتطالبه بالاستقالة

ردا على سؤال حول ما على نتنياهو العمل الآن، قال 47% إن عليه الاستقالة بعد انتهاء الحرب، بينما رأى 29% أن عليه الاستقالة بشكل فوري، مقابل 18% ممن أيدوا بقائه في رئاسة الحكومة.

أظهر استطلاع للرأي العام عرضته القناة 13 الإسرائيلية مساء الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين المستطلعة آراءهم يحملون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الأمني في أعقاب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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وبحسب الاستطلاع، حمل 44% من المشاركين في الاستطلاع نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني، مقابل 33% ممن حملوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وكبار مسؤولي الجيش، و5% ممن حملوا وزير الأمن، يوآف غالانت، المسؤولية.

وأبدى 56% من المشاركين في الاستطلاع عدم ثقتهم بنتنياهو في إدارة الحرب، مقابل 28% ممن عبروا عن ثقتهم به.

وردا على سؤال حول ما على نتنياهو العمل الآن، قال 47% إن عليه الاستقالة بعد انتهاء الحرب، بينما رأى 29% أن عليه الاستقالة بشكل فوري، مقابل 18% ممن أيدوا بقاءه في رئاسة الحكومة.

إلى ذلك، أبدى 64% من المستطلعة آرائهم دعمهم لإجراء انتخابات في إسرائيل بعد انتهاء الحرب، مقابل 26% ممن دعموا استمرار الحكومة الحالية.

وبشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ومدى انطباعهم من تعامل الحكومة مع ذلك، قال 68% إن تعاملها غير جيد مقابل 19% ممن رأوا بأن تعامل الحكومة جيد مع ذلك.

وحول موقفهم من تشكيل لجنة تحقيق بعد الحرب، عبر 74% عن دعمهم لإقامة لجنة تحقيق عامة مع صلاحيات واسعة بعد الحرب، مقابل 12% ممن دعموا إقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما اعتبر 4% أن لا حاجة لإقامة لجنة تحقيق.