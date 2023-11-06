بايدن ونتنياهو يبحثان "هدنا إنسانية".. واشنطن: على إسرائيل تجنب المدنيين وزيادة المساعدات

البيت الأبيض "نرغب في هدن إنسانية بأسرع وقت ممكن ونواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين. كما ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة".

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الإثنين حيث بحثا آخر تطورات الحرب في قطاع غزة، كما ناقشا إمكانية القيام بـ"هدن إنسانية" خلال الحرب.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن "بايدن ونتنياهو بحثا إمكانية القيام بهدن إنسانية في الحرب. نحن نؤمن بأن ذلك بداية النقاش ومن المقرر أن تجرى محادثات أخرى في الأيام القريبة".

وأشار إلى أنهما ناقشا أيضا الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كيربي أن "الولايات المتحدة تتعقب المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك ليس كافيا"، مضيفا أنه "من المزمع أن يخرج أميركيين آخرين من قطاع غزة اليوم.

كما جاء عن البيت الأبيض "نرغب في هدن إنسانية بأسرع وقت ممكن ونواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين. كما ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة".

وأضاف أن "تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع. نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين".

وبحسب ما صادر عن البيت الأبيض، فقد جرى إبلاغ إسرائيل بأنه "ينبغي أن تكون عملياتها ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة"، معتبرا "لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين".

وفي السياق، قدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة الآلاف، من دون أن تقدم رقما محددا.

ومن ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين.

وأضافت "نناقش مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس"، فيما اعتبرت أن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين حماس والمدنيين".